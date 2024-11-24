Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
Дивіться також Україну атакують "Шахеди": тривога поширилася на західні області
Росіяни атакують "Шахедами" Київщину
О 14:49 в Київській ОВА повідомили, що в області зафіксовано рух ворожих БпЛА.
У регіоні працюють сили ППО,
– додали там.
Там попросили зберігати інформаційну тишу та не робити фото та відео роботи наших захисників.
Зазначимо, що в Повітряних силах о пів на 3 годину дня повідомляли про рух ворожих БпЛА. Зокрема, там вказувалося про БпЛА в північній частині Київщини. А також зазначалося про ворожі дрони, що перебували в східній частині Київщини, тримаючи південно-західний курс.
Також про рух великої кількості ударних БпЛА в напрямку Київщини зазначали монітори.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.