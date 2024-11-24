Загроза почалася з північно-східного регіону і поширилася далі на захід. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога, негайно прямувати в укриття цивільного захисту.
Цікаво Пілот МіГ-29 "Смерека" пояснив, чому авіації складно збивати "Шахеди"
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Нова група БпЛА на Сумщині, курс південно-західний. Також БпЛА на Полтавщині, на Київщині курсом на Київ та на Чернігівщині – курс на Чернігів.
Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО, – ОВА.
Де зараз лунає тривога через ворожі "Шахеди": дивіться на карті
У Київській області повітряна тривога.
Повітряні сили пишуть про рух "Шахедів":
- група БпЛА на Сумщині – курс південно-західний.
- БпЛА на Полтавщині – курс на Чернігівщину
- ворожі БпЛА на Сумщині – курс південно-західний.
- БпЛА на півдні Чернігівщини – курс західний.
Ворожі БпЛА на Сумщині – курс південно-західний.