Загроза почалася з північно-східного регіону і поширилася далі на захід. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена тривога, негайно прямувати в укриття цивільного захисту.

Цікаво Пілот МіГ-29 "Смерека" пояснив, чому авіації складно збивати "Шахеди"

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

03:26, 24 листопада Нова група БпЛА на Сумщині, курс південно-західний. Також БпЛА на Полтавщині, на Київщині курсом на Київ та на Чернігівщині – курс на Чернігів.

03:17, 24 листопада Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО, – ОВА.

02:56, 24 листопада Де зараз лунає тривога через ворожі "Шахеди": дивіться на карті

02:46, 24 листопада У Київській області повітряна тривога.

02:29, 24 листопада Повітряні сили пишуть про рух "Шахедів": група БпЛА на Сумщині – курс південно-західний.

БпЛА на Полтавщині – курс на Чернігівщину

ворожі БпЛА на Сумщині – курс південно-західний.

БпЛА на півдні Чернігівщини – курс західний.