Пілот МіГ-29 із позивним "Смерека" розповів про те, чому авіації складно збивати "Шахеди". Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю пілота.

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Не передбачено такої цілі

"Смерека" розповів, що ефективність авіації у випадку збиття "Шахедів" не є дуже високою, хоча, звісно, є збиття. Він відзначив, що пілоти роблять все можливе, щоб не допустити влучань, адже Росія запускає все більше і більше ударних дронів, зокрема, і по житлових будинках.

Водночас він все ж таки наголошує на тому, що краще працюють РЕБи чи мобільно-вогневі групи, чи системи ППО, тому нам потрібно більше таких систем та ракет до них.

Коли авіація працює, то в цьому районі не може працювати ППО,

– зазначив "Смерека".

За його словами, складність завдання також і в тому, що росіяни постійно модернізують "Шахеди". Крім цього, є також і особливості літаків.

Самі характеристики прицілу МіГ-29 не передбачають такої цілі як "Шахед",

– пояснив пілот.

Росіяни нарощують виробництво ударних дронів та запускають їх майже кожного дня. Оборонці українського неба роблять все можливе, щоб запобігти влучанням.