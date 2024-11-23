Пилот МиГ-29 с позывным "Смерека" рассказал о том, почему авиации сложно сбивать "Шахеды". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью пилота.

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Не предусмотрено такой цели

"Смерека" рассказал, что эффективность авиации в случае сбивания "Шахедов" не является очень высокой, хотя, конечно, есть сбивание. Он отметил, что пилоты делают все возможное, чтобы не допустить попаданий, ведь Россия запускает все больше и больше ударных дронов, в частности, и по жилым домам.

В то же время он все же отмечает,, что лучше работают РЭБы или мобильно-огневые группы, или системы ПВО, поэтому нам нужно больше таких систем и ракет к ним.

Когда авиация работает, то в этом районе не может работать ПВО,

– отметил "Смерека".

По его словам, сложность задачи также и в том, что россияне постоянно модернизируют "Шахеды". Кроме этого, есть также и особенности самолетов.

Сами характеристики прицела МиГ-29 не предусматривают такой цели как "Шахед",

– объяснил пилот.

Россияне наращивают производство ударных дронов и запускают их почти каждый день. Защитники украинского неба делают все возможное, чтобы предотвратить попадания.