Угроза началась с северо-восточного региона и распространилась дальше на запад. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога, немедленно направляться в укрытия гражданской защиты.

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Что известно о воздушной тревоге

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

03:26, 24 ноября Новая группа БпЛА на Сумщине, курс юго-западный. Также БпЛА на Полтавщине, на Киевщине курсом на Киев и на Черниговщине – курс на Чернигов.

03:17, 24 ноября Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО, – ОВА.

02:56, 24 ноября Где сейчас звучит тревога из-за вражеских "Шахедов": смотрите на карте

02:46, 24 ноября В Киевской области воздушная тревога.

02:29, 24 ноября Воздушные силы пишут о движении "Шахедов": группа БПЛА на Сумщине – курс юго-западный.

БПЛА на Полтавщине – курс на Черниговщину

вражеские БПЛА на Сумщине – курс юго-западный.

БПЛА на юге Черниговщины – курс западный.