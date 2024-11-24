Угроза началась с северо-восточного региона и распространилась дальше на запад. 24 Канал призывает жителей областей, где объявлена тревога, немедленно направляться в укрытия гражданской защиты.
Интересно Пилот МиГ-29 "Смерека" объяснил, почему авиации сложно сбивать "Шахеды"
Что известно о воздушной тревоге
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.
Новая группа БпЛА на Сумщине, курс юго-западный. Также БпЛА на Полтавщине, на Киевщине курсом на Киев и на Черниговщине – курс на Чернигов.
Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО, – ОВА.
Где сейчас звучит тревога из-за вражеских "Шахедов": смотрите на карте
В Киевской области воздушная тревога.
Воздушные силы пишут о движении "Шахедов":
- группа БПЛА на Сумщине – курс юго-западный.
- БПЛА на Полтавщине – курс на Черниговщину
- вражеские БПЛА на Сумщине – курс юго-западный.
- БПЛА на юге Черниговщины – курс западный.
Вражеские БПЛА на Сумщине – курс юго-западный.