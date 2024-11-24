Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали. Загроза почалася з північно-східного регіону, жителей регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликали перебувати в укриттях до відбою.
Дивіться також Удар "Шахедами" по Київщині: пошкоджено промислове підприємство
Де оголошено тривогу
Станом на зараз тривогу оголошено у низці областей.
Ситуація із рухом дронів
- БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний.
- БпЛА в напрямку Харкова з півночі.
- БпЛА на межі Миколаївщини та Херсонщини, курс північно-західний.
- БпЛА над Запоріжжям, курс північно-західний.
Загрозу атак ударих БпЛА оголосили у Херсонській та Миколаївській областях. Далі, за даними військових, БпЛА з Херсонщини розпочали рух курсом на Миколаївщину.
Повітряні сили повідомили про загрозу ударних дронів для Харківської області.
Зазначають, що БпЛА зафіксували східніше Харкова, курс південно-західний.