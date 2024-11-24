Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ та моніторингові канали. Загроза почалася з північно-східного регіону, жителей регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликали перебувати в укриттях до відбою.

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19:51, 24 листопада Де оголошено тривогу Станом на зараз тривогу оголошено у низці областей.

19:45, 24 листопада Ситуація із рухом дронів БпЛА на півночі Сумщини, курс південно-західний.

БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

БпЛА на межі Миколаївщини та Херсонщини, курс північно-західний.

БпЛА над Запоріжжям, курс північно-західний.

19:29, 24 листопада Загрозу атак ударих БпЛА оголосили у Херсонській та Миколаївській областях. Далі, за даними військових, БпЛА з Херсонщини розпочали рух курсом на Миколаївщину.