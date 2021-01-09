Сторонники Дональда Трампа 6 января протестовали и штурмовали Капитолий, где Конгресс должен был объявить Джо Байдена победителем выборов. Во время штурма у спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси украли ноутбук.

О краже техники во время того, как сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия 6 января, сообщил в твиттере помощник Пелоси Дрю Хэммилл.

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По его словам, ноутбук принадлежит конференц-залу и использовался для презентаций. Помощник отказался рассказать другие детали.

Ранее журналисты публиковали фото сторонников Трампа, ворвавшихся в Капитолий. На одном из которых якобы был виден ноутбук из офиса Пелоси с открытыми на экране электронными письмами.

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