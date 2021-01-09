Во время штурма Капитолия у спикера Палаты представителей Пелоси украли ноутбук
Сторонники Дональда Трампа 6 января протестовали и штурмовали Капитолий, где Конгресс должен был объявить Джо Байдена победителем выборов. Во время штурма у спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси украли ноутбук.
О краже техники во время того, как сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия 6 января, сообщил в твиттере помощник Пелоси Дрю Хэммилл.
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По его словам, ноутбук принадлежит конференц-залу и использовался для презентаций. Помощник отказался рассказать другие детали.
Ранее журналисты публиковали фото сторонников Трампа, ворвавшихся в Капитолий. На одном из которых якобы был виден ноутбук из офиса Пелоси с открытыми на экране электронными письмами.
Беспорядки в Вашингтоне: основное
- Конгресс США 6 января собрался, чтобы утвердить победу Джо Байдена на президентских выборах.
- Однако заседание пришлось прервать, так как сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия.
- В результате штурма здания погибли 4 человека.
- Байдена удалось объявить победителем выборов 7 января.
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