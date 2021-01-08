Cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси предполагает, что президент Дональд Трамп способен инициировать военные действия или нанести ядерный удар.

Что говорит Пелоси

Пелоси обсудила свои опасения с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли, сообщает CNN.

Кстати Демократы готовят быстрые варианты импичмента Трампа, – СМИ

Пелоси утверждает, что Трамп – "нестабильный" президент. Поэтому в последние дни пребывания у власти ему нельзя позволить начать военные действия или отдать приказ о ядерном ударе.

Спикер подчеркнула, если Трамп немедленно не уйдет с должности, Конгресс примет меры, чтобы отстранить его от власти.

Однако издание не уточнило, как Милли отреагировал на опасения Пелоси.

Что этому предшествовало

Демократы в Конгрессе США начали говорить об импичменте Трампа после беспорядков в Вашингтоне.

Дело в том, что сторонники Трампа 6 января ворвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса, на котором победителя выборов Джо Байдена должны были официально объявить президентом.

Во время столкновений погибли 5 человек, много – получили ранения.

Когда протестующие разошлись, Байдена таки объявили президентом. Инаугурация состоится 20 января.

Кстати, СМИ сообщали, что демократы ищут быстрые пути для импичмента Трампа.



Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала