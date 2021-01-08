Пелоси говорит, что Трамп может инициировать военные действия или ядерный удар
Cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси предполагает, что президент Дональд Трамп способен инициировать военные действия или нанести ядерный удар.
Что говорит Пелоси
Пелоси обсудила свои опасения с главой Объединенного комитета начальников штабов армии США Марком Милли, сообщает CNN.
Кстати Демократы готовят быстрые варианты импичмента Трампа, – СМИ
Пелоси утверждает, что Трамп – "нестабильный" президент. Поэтому в последние дни пребывания у власти ему нельзя позволить начать военные действия или отдать приказ о ядерном ударе.
Спикер подчеркнула, если Трамп немедленно не уйдет с должности, Конгресс примет меры, чтобы отстранить его от власти.
Однако издание не уточнило, как Милли отреагировал на опасения Пелоси.
Что этому предшествовало
- Демократы в Конгрессе США начали говорить об импичменте Трампа после беспорядков в Вашингтоне.
- Дело в том, что сторонники Трампа 6 января ворвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса, на котором победителя выборов Джо Байдена должны были официально объявить президентом.
- Во время столкновений погибли 5 человек, много – получили ранения.
- Когда протестующие разошлись, Байдена таки объявили президентом. Инаугурация состоится 20 января.
- Кстати, СМИ сообщали, что демократы ищут быстрые пути для импичмента Трампа.
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