Cпікерка Палати представників США Ненсі Пелосі припускає, ніби президент Дональд Трамп здатен ініціювати військові дії чи нанести ядерний удар.

Що каже Пелосі

Пелосі обговорила свої побоювання з головою Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марком Міллі, повідомляє CNN.

До речі Демократи готують швидкі варіанти імпічменту Трампа, – ЗМІ

Пелосі стверджує, що Трамп – "нестабільний" президент. Тож в останні дні перебування при владі йому не можна дозволити почати військові дії або віддати наказ про ядерний удар.

Спікерка наголосила, якщо Трамп негайно не піде з посади, Конгрес вживе заходів, аби відсторонити його від влади.

Проте видання не уточнило, як Міллі відреагував на побоювання Пелосі.

Що цьому передувало

Демократи у Конгресі США почали говорити про імпічмент Трампа після заворушень у Вашингтоні.

Річ у тім, що прихильники Трампа 6 січня увірвались до Капітолії та зірвали засідання Конгресу, на якому переможця виборів Джо Байдена мали офіційно оголосити президентом.

Під час сутичок загинули 5 людей, багато – отримали поранення.

Коли протестувальники розійшлись, Байдена таки оголосили президентом. Інавгурація відбудеться 20 січня.

До речі, ЗМІ повідомляли, що демократи шукають швидкі шляхи для імпічменту Трампа.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу