Пелосі каже, що Трамп може ініціювати військові дії або ядерний удар
Cпікерка Палати представників США Ненсі Пелосі припускає, ніби президент Дональд Трамп здатен ініціювати військові дії чи нанести ядерний удар.
Що каже Пелосі
Пелосі обговорила свої побоювання з головою Об'єднаного комітету начальників штабів армії США Марком Міллі, повідомляє CNN.
До речі Демократи готують швидкі варіанти імпічменту Трампа, – ЗМІ
Пелосі стверджує, що Трамп – "нестабільний" президент. Тож в останні дні перебування при владі йому не можна дозволити почати військові дії або віддати наказ про ядерний удар.
Спікерка наголосила, якщо Трамп негайно не піде з посади, Конгрес вживе заходів, аби відсторонити його від влади.
Проте видання не уточнило, як Міллі відреагував на побоювання Пелосі.
Що цьому передувало
- Демократи у Конгресі США почали говорити про імпічмент Трампа після заворушень у Вашингтоні.
- Річ у тім, що прихильники Трампа 6 січня увірвались до Капітолії та зірвали засідання Конгресу, на якому переможця виборів Джо Байдена мали офіційно оголосити президентом.
- Під час сутичок загинули 5 людей, багато – отримали поранення.
- Коли протестувальники розійшлись, Байдена таки оголосили президентом. Інавгурація відбудеться 20 січня.
- До речі, ЗМІ повідомляли, що демократи шукають швидкі шляхи для імпічменту Трампа.
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