У США озвучили причини смерті ще 3 жертв заворушень у Вашингтоні. Загиблі були палкими прихильниками чинного президента Дональда Трампа.

Серед жертв 2 чоловіків та 1 жінка. Про це повідомляє Mirror.

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Деталі загибелі людей біля Капітолію

Перша жертва – 55-річний Кевін Ґрісоні з Алабами. Чоловік прийшов до будівлі Капітолію, щоб продемонструвати Трампу свою підтримку. Напередодні штурму будівлі загиблий публікував у мережі заклики до насилля над демократами.

Опинившись у вирі подій, чоловік так розхвилювався, що у нього стався серцевий напад. Це і призвело до смерті.

Син Ґрісоні наголосив: його батько під час бунту поводився мирно.



Кевін Ґрісоні / Фото Mirror

Друга жертва – 50-річний Бенджамін Філліпс. За життя він працював програмістом і навіть створив сайт для підтримки Трампа – Trumparoo.

Саме Філліпс організував транспорт, який привіз до Капітолія бунтівників із Пенсильванії. Під час штурму будівлі чоловік помер від інсульту.

Бенджамін Філліпс / Фото Mirror

Третя жертва – 34-річна Розанна Бойланд. Вочевидь її затоптав натовп біля Капітолія. Непритомну жінку на місці події знайшли поліцейські. Бойланд встигли госпіталізувати до лікарні, де вона й померла.

Родичі загиблої розповіли, що жінка до останнього не наважувалася брати участь у мітингах. Однак заклик Трампа змусив її кинутися у вир подій.

Вона просто дійсно вірила в Трампа, і все,

– розповіли рідні Бойланд.



Розанна Бойланд / Фото Mirror

Що відомо про інших жертв

Бунтівницю Ешлі Беббіт застрелили під час штурму Капітолію. Жінка намагалася вибити двері будівлі. Відомо, що 35-річна Беббіт була ветераном Повітряних сил США.

Поліцейський Брайан Сікнік помер від отриманих ран у лікарні 7 січня. Чоловік намагався стримати натовп бунтівників.