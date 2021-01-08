У США поліція та Федеральне бюро розслідувань розшукують людей, які штурмували Капітолій у Вашингтоні 6 січня. Правоохоронці наголосили, що пріоритетом є зберегти конституційне право громадян на протест.

Силовики закликали надсилати їм усі фото та відео, які допоможуть ідентифікувати бунтівників. Про це повідомляє пресслужба ФБР.

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Наша мета – зберегти конституційне право громадян на протест, захищаючи кожного від насильства та інших злочинних дій,

– мовиться у повідомленні.

Поліція оприлюднила світлини учасників штурму Капітолію.



Учасники заворушень у Вашингтоні / Колаж поліції Колумбії

ФБР також розшукує людей, причетних до встановлення у будівлі Капітолію саморобних бомб. За інформацію про можливих підозрюваних обіцяють винагороду у розмірі 50 тисяч доларів.

Окрім того, пресслужба ФБР оприлюднила фото чоловіка, якого зафіксували камери спостереження. Однак його обличчя закрила захисна маска.

Підозрюваний у встановленні бомб / Пресслужба ФБР

Заворушення у Вашингтоні: що відомо

6 січня прихильники чинного президента США Дональда Трампа штурмували будівлю Капітолію у Вашингтоні. Там саме засідав Кногерс, який мав оголосити про перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

Станом на 8 січня відомо про 5 жертв заворушень у Капітолії. Серед них – поліцейський.