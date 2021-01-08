Правоохранители США разыскивают участников беспорядков в Вашингтоне: фото
В США полиция и Федеральное бюро расследований разыскивают людей, штурмовавших Капитолий в Вашингтоне 6 января. Правоохранители отметили, что приоритетом является сохранить конституционное право граждан на протест.
Силовики призвали присылать им все фото и видео, которые помогут идентифицировать мятежников. Об этом сообщает пресс-служба ФБР.
Актуально Умер полицейский, которого ранили во время беспорядков в Вашингтоне
Наша цель – сохранить конституционное право граждан на протест, защищая каждого от насилия и других преступных действий,
– говорится в сообщении.
Полиция обнародовала фотографии участников штурма Капитолия.
Участники беспорядков в Вашингтоне / коллаж полиции Колумбии
ФБР также разыскивает людей, причастных к установлению в здании Капитолия самодельных бомб. По информации о возможных подозреваемых обещают вознаграждение в размере 50 тысяч долларов.
Кроме того, пресс-служба ФБР обнародовала фото человека, которого зафиксировали камеры наблюдения. Однако его лицо закрыла защитная маска.
Подозреваемый в установлении бомб / Пресс-служба ФБР
Беспорядки в Вашингтоне: что известно
- 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия в Вашингтоне. Там как раз заседал Конгерс, который должен был объявить о победе Джо Байдена на президентских выборах.
- По состоянию на 8 января известно о 5 жертвах беспорядков в Капитолии. Среди них – полицейский.
- Байден уже назвал участников штурма "внутренними террористами".
Поделиться новостью