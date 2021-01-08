В США полиция и Федеральное бюро расследований разыскивают людей, штурмовавших Капитолий в Вашингтоне 6 января. Правоохранители отметили, что приоритетом является сохранить конституционное право граждан на протест.

Силовики призвали присылать им все фото и видео, которые помогут идентифицировать мятежников. Об этом сообщает пресс-служба ФБР.

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Наша цель – сохранить конституционное право граждан на протест, защищая каждого от насилия и других преступных действий,

– говорится в сообщении.

Полиция обнародовала фотографии участников штурма Капитолия.



Участники беспорядков в Вашингтоне / коллаж полиции Колумбии

ФБР также разыскивает людей, причастных к установлению в здании Капитолия самодельных бомб. По информации о возможных подозреваемых обещают вознаграждение в размере 50 тысяч долларов.

Кроме того, пресс-служба ФБР обнародовала фото человека, которого зафиксировали камеры наблюдения. Однако его лицо закрыла защитная маска.

Подозреваемый в установлении бомб / Пресс-служба ФБР

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