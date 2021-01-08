В США умер работник полиции Капитолия, который получил ранение 6 января. В тот день сторонники Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса.

Ночью 8 января стало известно, что в США скончался сотрудник полиции Капитолия. Об этом рассказали в CNN со ссылкой на три различных источника.

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О правоохранителе никаких сведений не предоставили. Информация пока такова: мужчина умер от ран, которые получил во время беспорядков в Вашингтоне.

Если эту смерть подтвердят официально, офицер полиции Капитолия будет пятым человеком, чью гибель связывают с событиями 6 января:

Достоверно известно, что во время штурма Конгресса подстрелили женщину – она впоследствии скончалась в больнице.

И еще три человека умерли, по формулировке полиции, из-за чрезвычайных ситуаций (однако неизвестно, принимали ли они участие в протестах).