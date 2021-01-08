Дональд Трамп вернулся в твиттер, и сразу опубликовал видеообращение к нации. В нем президент США призвал своих сторонников остыть. Но в то же время и пообещал, что у него и его команды впереди еще долгий путь.

Президент США Дональд Трамп вновь появился в твиттере – 12 часом блокировки минули, и Twiiter, очевидно, решил ее не продлевать. В новом сообщении в форме видео глава Белого дома обратился к нации, пишет 24 канал.

Заметим, что Цукерберг заблокировал Трампа в фейсбуке и инстаграме до инаугурации Байдена

О чем говорил Трамп в видеообращении 8 января

Осудил насилие во Вашингтоне и штурм Капитолия 6 января:

"Американцы всегда были и должны быть нацией закона и порядка. Люди, которые совершали насилие и разрушения, обращаюсь к вам: вы не представляете нашу страну!"

Выступил за законную передачу власти Джозефу Байдену:

"Конгресс сертифицировал результаты (победу Байдена на выборах президента – 24 канал). Новая администрация вступит во власть с 20 января. Сейчас сосредоточимся на том, чтобы передача власти состоялась мягко и согласно закону".

Пообещал, что участники беспорядков будут отвечать:

"Все, чего я хотел – это защитить американскую демократию. Кто же нарушил закон – заплатит"

У нас были напряженные выборы. Мы все на эмоциях. Но сейчас пора остыть,

– подчеркнул Трамп.

В то же время он пообещал продолжать политическую карьеру.

Имел честь быть вашим президентом! И скажу всем своим поклонникам: знаю, вы разочарованы. Но знайте: наше невероятное путешествие только началось,

– подытожил свое обращение Дональд Трамп.

Читайте также Байден заявил, что Капитолий штурмовали "внутренние террористы"