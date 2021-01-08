Дональд Трамп повернувся у твіттер, та одразу опублікував відеозвернення до нації. У ньому президент США закликав своїх прихильників охолонути. Але водночас і пообіцяв, що у нього та його команди попереду ще довгий шлях.

Президент США Дональд Трамп знову з'явився у твіттері – 12 годин блокування минули, і Twiiter, вочевидь, вирішив його не продовжувати. У новому повідомленні у формі відео глава Білого дому звернувся до нації, пише 24 канал.

Зауважимо, що Цукерберг заблокував Трампа у фейсбуці та інстаграмі до інавгурації Байдена

Про що говорив Трамп у відеозверненні 8 січня

Засудив насильство у Вашингтоні та штурм Капітолію 6 січня:

"Американці завжди були і повинні бути нацією закону та порядку. Люди, які чинили насильство та руйнування, звертаюся до вас: ви не представляєте нашу країну!"

Виступив за законну передачу влади Джозефу Байдену:

"Конгрес сертифікував результати (перемогу Байдена на виборах президента – 24 канал). Нова адміністрація набуде чинності з 20 січня. Зараз зосередимося на тому, щоб передача влади відбулася м'яко та згідно з законом".

Пообіцяв, що учасники заворушень відповідатимуть:

"Усе, чого я хотів – це захистити американську демократію. Хто ж порушив закон – заплатить"

У нас були напружені вибори. Ми всі на емоціях. Але зараз вже час охолонути,

– наголосив Трамп.

Водночас він пообіцяв продовжувати політичну кар'єру.

Бути вашим президентом мав за честь! І скажу всім своїм прихильникам: знаю, ви розчаровані. Але знайте: наша неймовірна мандрівка тільки почалася,

– підсумував своє звернення Дональд Трамп.

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Заворушення у Вашингтоні 6 січня: все, що відомо, фото та відео – читайте та дивіться у матеріалі 24 каналу.