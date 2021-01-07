Обраний президент США Джо Байден 7 січня заявив, що люди, які штурмували будівлю Капітолію, є "внутрішніми терористами".

Окрім того, Байден звинуватив чинного президента Дональда Трампа у підбурюванні людей до насилля. Відповідну заяву Байден зробив під час відеозвернення, оприлюдненого на сторінці у твітері.

Актуально Щонайменше 5 тисяч військових Нацгвардії США спрямували до Вашингтона: причина

Ці люди, радше, бунтівники або внутрішні терористи. Трамп намагався використовувати натовп, щоб були проігноровані голоси 160 мільйонів американців, які проголосували в листопаді,

– розповів новообраний президент.

Байден наголосив, що ключовим завданням наразі є відновити незалежність та цілісність у сфері управління юстиції.

Що ще сказав Байден

Події 6 січня у Капітолії були нападом на демократію США. Це один із найпохмуріших днів в історії країни.

Трамп використав натовп, щоб зірвати засідання Конгресу.

Штурм Капітолію: що відомо:

6 січня Конгрес США зібрався у будівлі Капітолію, щоб оголосити результати президентських виборів у США.

Перемогу на виборах здобув Джо Байден. Саме він стане 46 президентом США.

Однак прихильники Трампа вирішили штурмувати Капітолій.

Внаслідок заворушень загинули 4 людей.