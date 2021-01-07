Байден заявив, що Капітолій штурмували "внутрішні терористи"
Обраний президент США Джо Байден 7 січня заявив, що люди, які штурмували будівлю Капітолію, є "внутрішніми терористами".
Окрім того, Байден звинуватив чинного президента Дональда Трампа у підбурюванні людей до насилля. Відповідну заяву Байден зробив під час відеозвернення, оприлюдненого на сторінці у твітері.
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Ці люди, радше, бунтівники або внутрішні терористи. Трамп намагався використовувати натовп, щоб були проігноровані голоси 160 мільйонів американців, які проголосували в листопаді,
– розповів новообраний президент.
Байден наголосив, що ключовим завданням наразі є відновити незалежність та цілісність у сфері управління юстиції.
Що ще сказав Байден
- Події 6 січня у Капітолії були нападом на демократію США. Це один із найпохмуріших днів в історії країни.
- Трамп використав натовп, щоб зірвати засідання Конгресу.
Штурм Капітолію: що відомо:
- 6 січня Конгрес США зібрався у будівлі Капітолію, щоб оголосити результати президентських виборів у США.
- Перемогу на виборах здобув Джо Байден. Саме він стане 46 президентом США.
- Однак прихильники Трампа вирішили штурмувати Капітолій.
- Внаслідок заворушень загинули 4 людей.
- У Вашингтоні ввели режим надзвичайної ситуації.
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