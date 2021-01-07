До Вашингтона спрямували щонайменше 5 тисяч бійців Нацгвардії Сполучених Штатів Америки. Це сталось після того, як натовп прихильників президента Дональда Трампа прорвався до Капітолію США.

Офіційні представники штатів Вірджинія, Меріленд, Нью-Джерсі, Делавер та Нью-Йорк підтвердили, що їхні губернатори дозволили розміщення своїх військ Національної гвардії у Вашингтоні. Про це повідомили на сайті Stars Stripes.

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Умови розміщення військ

Нацгвардію округу Колумбія, чисельністю війська приблизно 1 100 осіб, активували під час заворушень. Деякі розгорнули до Капітолію в захисних спорядженнях для того, щоб допомогти місцевим та федеральним правоохоронним органам захистити будівлю.

Поза межами штату

Розміщення військ, які перебувають поза межами штату, може бути активоване упродовж 30 днів. Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо заявив, що приблизно 1000 військовослужбовців, яких він спрямував до округу Колумбія, швидше за все, розміщуватимуться приблизно на 2 тижні.

Зазначимо! Інавгурація Джо Байдена відбудеться 20 січня, це – 13 днів від четверга.

Заворушення у Вашингтоні: коротко