По меньшей мере 5 тысяч военных Нацгвардии США направили в Вашингтон: причина
В Вашингтон направили не менее 5 тысяч бойцов Нацгвардии Соединенных Штатов Америки. Это произошло после того, как толпа сторонников президента Дональда Трампа прорвалась в Капитолий США.
Официальные представители штатов Вирджиния, Мэриленд, Нью-Джерси, Делавэр и Нью-Йорк подтвердили, что их губернаторы позволили размещения своих войск Национальной гвардии в Вашингтоне. Об этом сообщили на сайте Stars Stripes.
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Условия размещения войск
Нацгвардию округа Колумбия, численностью войска примерно 1 100 человек, активировали во время беспорядков. Некоторые повернули к Капитолию в защитных снаряжениях для того, чтобы помочь местным и федеральным правоохранительным органам защитить здание.
Вне штата
Размещение войск, находящихся за пределами штата, может быть активировано в течение 30 дней. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что примерно 1000 военнослужащих, которых он направил в округ Колумбия, скорее всего, будут размещаться примерно на 2 недели.
Беспорядки в Вашингтоне: коротко
- Конгресс США 6 января должен был объявить официальные результаты американских выборов президента. Однако сторонники Дональда Трампа пришли под здание Капитолия и начали прорываться внутрь.
- Во время беспорядков в доме Конгресса застрелили одну из протестующих Эшли Бэббит, еще нескольких человек ранили.
- В министерстве иностранных дел России назвали причиной ситуации – несоответствие современным демократическим стандартам.
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