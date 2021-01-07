В Вашингтон направили не менее 5 тысяч бойцов Нацгвардии Соединенных Штатов Америки. Это произошло после того, как толпа сторонников президента Дональда Трампа прорвалась в Капитолий США.

Официальные представители штатов Вирджиния, Мэриленд, Нью-Джерси, Делавэр и Нью-Йорк подтвердили, что их губернаторы позволили размещения своих войск Национальной гвардии в Вашингтоне. Об этом сообщили на сайте Stars Stripes.

Актуально Спецпосланник США в Северной Ирландии уволился из-за событий в Вашингтоне: детали

Условия размещения войск

Нацгвардию округа Колумбия, численностью войска примерно 1 100 человек, активировали во время беспорядков. Некоторые повернули к Капитолию в защитных снаряжениях для того, чтобы помочь местным и федеральным правоохранительным органам защитить здание.

Вне штата

Размещение войск, находящихся за пределами штата, может быть активировано в течение 30 дней. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что примерно 1000 военнослужащих, которых он направил в округ Колумбия, скорее всего, будут размещаться примерно на 2 недели.

Отметим! Инаугурация Джо Байдена состоится 20 января, это – 13 дней от четверга.

Беспорядки в Вашингтоне: коротко