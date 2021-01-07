Специальный посланник Соединенных Штатов Америки в Северной Ирландии Мик Малвани объявил о своем уходе с дипломатического поста. Он сделал это в частности на фоне беспорядков у здания Капитолия.

Также ушел в отставку директор Совета национальной безопасности (СНБ) по европейским и российским делам в Белом доме Райантулли. Об этом сообщили на сайте BBC.

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Почему Малвани уволился

Бывший глава администрации президента США Дональда Трампа сказал, что это его единственный выход после беспорядков в здании Капитолия в среду, 6 января. Он назвал их попыткой государственного переворота.

В издании отметили, что Малвани – один из многих чиновников, уволившихся в ответ на насилие в Вашингтоне.

Отметим! Большинство граждан США осудили действия сторонников Дональда Трампа 6 января в Вашингтоне. Нападение на Капитолий одобрили лишь 21% американцев. Подробнее читайте здесь.

Беспорядки в Вашингтоне: коротко