Спецпосланник США в Северной Ирландии уволился из-за событий в Вашингтоне: детали
Специальный посланник Соединенных Штатов Америки в Северной Ирландии Мик Малвани объявил о своем уходе с дипломатического поста. Он сделал это в частности на фоне беспорядков у здания Капитолия.
Также ушел в отставку директор Совета национальной безопасности (СНБ) по европейским и российским делам в Белом доме Райантулли. Об этом сообщили на сайте BBC.
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Почему Малвани уволился
Бывший глава администрации президента США Дональда Трампа сказал, что это его единственный выход после беспорядков в здании Капитолия в среду, 6 января. Он назвал их попыткой государственного переворота.
В издании отметили, что Малвани – один из многих чиновников, уволившихся в ответ на насилие в Вашингтоне.
Беспорядки в Вашингтоне: коротко
- В Вашингтоне 6 января сторонники Дональда Трампа вышли на протест.
- Люди ворвались в Капитолий, где Джо Байдена официально должны были объявить главой Штатов. Заседание пришлось временно остановить. Из зданий даже эвакуировали людей.
- Во время беспорядков в доме Конгресса застрелили одну из протестующих Эшли Бэббит, еще нескольких человек ранили.
- Однако когда сторонники Трампа разошлись, заседание таки продолжили и, наконец, объявили Байдена президентом.
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