Большинство граждан США осудили действия сторонников Дональда Трампа 6 января в Вашингтоне. Нападение на Капитолий одобрили только 21% американцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov Direct. В нем приняли участие 1397 избирателей, которые слышали о беспорядках в США.

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Результаты опроса

71% выступили против действий сторонников Дональда Трампа.

45% республиканцев считают, захват Капитолии является правильным. Однако 43% не согласились с этим.

59% избирателей назвали события в Капитолии насильственными, чем мирными.

62% опрошенных воспринимают эти действия как угрозу демократии.

Беспорядки в США: что известно