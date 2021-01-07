Как американцы относятся к штурму Капитолия: цифры
Большинство граждан США осудили действия сторонников Дональда Трампа 6 января в Вашингтоне. Нападение на Капитолий одобрили только 21% американцев.
Об этом свидетельствуют данные опроса YouGov Direct. В нем приняли участие 1397 избирателей, которые слышали о беспорядках в США.
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Результаты опроса
- 71% выступили против действий сторонников Дональда Трампа.
- 45% республиканцев считают, захват Капитолии является правильным. Однако 43% не согласились с этим.
- 59% избирателей назвали события в Капитолии насильственными, чем мирными.
- 62% опрошенных воспринимают эти действия как угрозу демократии.
Беспорядки в США: что известно
- 6 января сторонники Дональда Трампа вышли на протест в Вашингтоне.
- Они штурмовали здание Конгресса США, где собственно проходило заседание по утверждению победы Джо Байдена.
- Во время беспорядков застрелили одного из протестующих, еще несколько человек ранили.
- Когда фанаты Трампа разошлись, заседание таки продолжили и, наконец, объявили Байдена президентом.
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