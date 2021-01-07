Більшість громадян США засудили дії прихильників Дональда Трампа 6 січня у Вашингтоні. Напад на Капітолій схвалили лише 21% американців.

Про це свідчать дані опитування YouGov Direct. В ньому взяли участь 1397 виборців, які чули про заворушення в США.

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Результати опитування

71% виступили проти дій прихильників Дональда Трампа.

45% республіканців вважають, захоплення Капітолії є правильним. Однак 43% не погодились з цим.

59% виборців назвали події в Капітолії насильницькими, ніж мирними.

62% опитаних сприймають ці дії як загрозу демократії.

Заворушення в США: що відомо