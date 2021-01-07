Як американці ставляться до штурму Капітолія: цифри
Більшість громадян США засудили дії прихильників Дональда Трампа 6 січня у Вашингтоні. Напад на Капітолій схвалили лише 21% американців.
Про це свідчать дані опитування YouGov Direct. В ньому взяли участь 1397 виборців, які чули про заворушення в США.
До теми Сутички у Вашингтоні та штурм Капітолія: хронологія подій у фото і відео
Результати опитування
- 71% виступили проти дій прихильників Дональда Трампа.
- 45% республіканців вважають, захоплення Капітолії є правильним. Однак 43% не погодились з цим.
- 59% виборців назвали події в Капітолії насильницькими, ніж мирними.
- 62% опитаних сприймають ці дії як загрозу демократії.
Заворушення в США: що відомо
- 6 січня прихильники Дональда Трампа вийшли на протест у Вашингтоні.
- Вони штурмували будівлю Конгресу США, де власне відбувалося засідання щодо затвердження перемоги Джо Байдена.
- Під час заворушень застрелили одну з протестувальниць, ще кількох людей поранили.
- Коли фанати Трампа розійшлись, засідання таки продовжили та, зрештою, оголосили Байдена президентом.
Поділитися новиною