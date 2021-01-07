Спецпосланець США в Північній Ірландії звільнився через події у Вашингтоні: деталі
Спеціальний посланник Сполучених Штатів Америки в Північній Ірландії Мік Малвані оголосив про свій відхід з дипломатичного поста. Він зробив це зокрема на тлі заворушень біля будівлі Капітолію.
Також пішов у відстаку директор Ради національної безпеки (РНБ) щодо європейських та російських справ в Білому домі РайанТуллі. Про це повідомили на сайті BBC.
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Чому Малвані звільнився
Колишній глава адміністрації президента США Дональда Трампа сказав, що це його єдиний вихід після заворушень в будівлі Капітолія в середу, 6 січня. Він назвав їх спробою державного перевороту.
У виданні зазначили, що Малвані – один з багатьох чиновників, які звільнилися у відповідь на насильство у Вашингтоні.
Заворушення у Вашингтоні: коротко
- У Вашингтоні 6 січня прихильники Дональда Трампа вийшли на протест.
- Люди увірвались до Капітолію, де Джо Байдена офіційно мали оголосити главою Штатів. Засідання довелось тимчасово зупинити. З будівель навіть евакуювали людей.
- Під час заворушень у будинку Конгресу застрелили одну з протестувальниць Ешлі Беббіт, ще кількох людей поранили.
- Однак коли прихильники Трампа розійшлись, засідання таки продовжили та, зрештою, оголосили Байдена президентом.
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