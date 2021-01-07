Спеціальний посланник Сполучених Штатів Америки в Північній Ірландії Мік Малвані оголосив про свій відхід з дипломатичного поста. Він зробив це зокрема на тлі заворушень біля будівлі Капітолію.

Також пішов у відстаку директор Ради національної безпеки (РНБ) щодо європейських та російських справ в Білому домі РайанТуллі. Про це повідомили на сайті BBC.

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Чому Малвані звільнився

Колишній глава адміністрації президента США Дональда Трампа сказав, що це його єдиний вихід після заворушень в будівлі Капітолія в середу, 6 січня. Він назвав їх спробою державного перевороту.

У виданні зазначили, що Малвані – один з багатьох чиновників, які звільнилися у відповідь на насильство у Вашингтоні.

Зазначимо! Більшість громадян США засудили дії прихильників Дональда Трампа 6 січня у Вашингтоні. Напад на Капітолій схвалили лише 21% американців. Детальніше читайте тут.

Заворушення у Вашингтоні: коротко