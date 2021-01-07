Новообраний очільник США Джо Байден визначився з кандидатом на посаду генерального прокурора Штатів. Ним може стати суддя Меррік Гарланд.

Також новий президент США назвав майбутніх заступників генпрокурора. Про це мовиться на порталі перехідної адміністрації США.

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Чиї кандидатури анонсував Байден

Меррік Гарланд може стати наступним генеральним прокурором США;

може стати наступним генеральним прокурором США; Ліза Монако, Ваніта Гупта та Крістен Кларк ймовірно будуть заступниками Гарланда.

Що відомо про Мерріка Гарланда

Зараз Гарланд обіймає посаду судді Апеляційного суду США в округу Колумбія. Раніше Барак Обама висував його до Верховного суду, але республіканська більшість у Сенаті не підтримала його кандидатуру.

Найближчим часом кандидатуру Гарланда має схвалити Сенат. Цікаво, що Меррік Гарланд також отримає посаду голови Мін'юсту.

Експерти переконані, що Гарланд має непогані шанси, адже цього разу демократи отримують більшість у палаті американського Конгресу, тому проблем з його призначенням не повинно бути.

Зверніть увагу! Попри криваві заворушення у Вашингтоні, Конгрес США таки зміг оголосити Джо Байдена переможцем президентських виборів. Його інавгурація запланована на 20 січня.