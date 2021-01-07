Особистий адвокат президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа Рудольф Джуліані записав голосове повідомлення сенатору-республіканцю зі штату Алабама. Він попросив його уповільнити процес затвердження президентських виборів.

Однак випадково надіслав повідомлення на пошту іншого сенатора. Запис з'явився у видання The Dispatch.

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Що хотів Джуаліан

Спочатку адвокат Трампа записував голосове повідомлення республіканцю Томмі Тубервілю. Він був серед 11 сенаторів, які хотіли оскаржити перемогу демократа Джо Байдена. Джуліані попросив:

спробувати сповільнити затвердження президентських голосів як мінімум на 1 день;

як мінімум на 1 день; щоб президент та його команда могли представити більше доказів передбачуваних фальсифікацій виборів.

Я хочу обговорити з вами, як вони намагаються пришвидшити це слухання і як нам потрібні ви, наші республіканські друзі, щоб спробувати просто уповільнити його, аби ми могли змусити ці законодавчі органи отримати більше інформації для вас,

– зазначив у повідомленні.

Єдина стратегія

Він назвав заперечення підрахунку голосів у штатах та відкладання цього процесу єдиною стратегією, якої можна слідувати. Також Джуліані додав, що сенатор-республіканець Мітч Макконнелл натомість хоче пришвидшити підрахунок, що є ударом в голову з його боку.

Зазначимо! У четвер, 7 січня, Джуліані виступив на мітингу на підтримку Трампа, де вкотре закликав прихильників президента продовжувати боротьбу та пообіцяв нові докази фальсифікацій.

Адвокат Трампа казав, що Макконнелл хоче розглянути заперечення щодо результатів виборів лише 3 штатів, а команда Трампа — 10.

Що казав Джуліані: дивіться відео

Однак в останній момент Джуліані помилився і випадково надіслав голосове повідомлення не Тубервілю, а іншому сенатору, який потім передав цей запис The Dispatch. Як пише видання, поки що невідомо, чи просив Джуліані про цей дзвінок сам Трамп.

Проте, за даними The Dispatch, один давній радник Трампа, який досі спілкується з найвищими посадовцями Білого дому, підтвердив цю інформацію.

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