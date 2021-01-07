Личный адвокат президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Рудольф Джулиани записал голосовое сообщение сенатору-республиканцу из штата Алабама. Он попросил его замедлить процесс утверждения президентских выборов.

Однако случайно прислал сообщение на почту другого сенатора. Запись появилась в издании The Dispatch.

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Что хотел Джуаліан

Сначала адвокат Трампа записывал голосовое сообщение республиканцу Томми Тубервbлю. Он был среди 11 сенаторов, которые хотели оспорить победу демократа Джо Байдена.

Джулиани попросил:

попытаться замедлить утверждение президентских голосов как минимум на 1 день;

чтобы президент и его команда могли представить больше доказательств предполагаемых фальсификаций выборов.

Я хочу обсудить с вами, как они пытаются ускорить это слушание и как нам нужны вы, наши республиканские друзья, чтобы попробовать просто замедлить его, чтобы мы могли заставить эти законодательные органы получить больше информации для вас,

– отметил он в сообщении.

Единая стратегия

Он назвал отрицание подсчета голосов в штатах и откладывание этого процесса единственной стратегией, которой можно следовать. Также Джулиани добавил, что сенатор-республиканец Митч Макконнелл взамен хочет ускорить подсчет, что является ударом в голову с его стороны.

Отметим! В четверг, 7 января, Джулиани выступил на митинге в поддержку Трампа, где в очередной раз призвал сторонников президента продолжать борьбу и пообещал новые доказательства фальсификаций.

Адвокат Трампа говорил, что Макконнелл хочет рассмотреть возражения относительно результатов выборов только 3 штатов, а команда Трампа — 10.

Что говорил Джулиани: смотрите видео

Однако в последний момент Джулиани ошибся и случайно прислал голосовое сообщение не Тубервилю, а другому сенатору, который затем передал эту запись The Dispatch. Как пишет издание, пока неизвестно, просил ли Джулиани об этом звонке сам Трамп.

Однако, по данным The Dispatch, один давний советник Трампа, который до сих пор общается с высшими должностными лицами Белого дома, подтвердил эту информацию.

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