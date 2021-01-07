Новоизбранный глава США Джо Байден определился с кандидатом на должность генерального прокурора Штатов. Им может стать судья Меррик Гарланд.

Также новый президент США назвал будущих заместителей генпрокурора. Об этом говорится на портале переходной администрации США.

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Чьи кандидатуры анонсировал Байден

Меррик Гарланд может стать следующим генеральным прокурором США;

может стать следующим генеральным прокурором США; Лиза Монако, Ванита Гупта и Кристен Кларк вероятно будут заместителями Гарланда.

Что известно о Меррике Гарланде

Сейчас Гарланд занимает должность судьи Апелляционного суда США в округе Колумбия. Ранее Барак Обама выдвигал его в Верховный суд, но республиканское большинство в Сенате не поддержало его кандидатуру.

В ближайшее время кандидатуру Гарланда должен одобрить Сенат. Интересно, что Меррик Гарланд также получит должность главы Минюста.

Эксперты убеждены, что Гарланд имеет неплохие шансы, ведь на этот раз демократы получают большинство в палате американского Конгресса, поэтому проблем с его назначением не должно быть.

Обратите внимание! Несмотря на кровавые беспорядки в Вашингтоне, Конгресс США таки смог объявить Джо Байдена победителем президентских выборов. Его инаугурация запланирована на 20 января.