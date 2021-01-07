Избранный президент США Джо Байден 7 января заявил, что люди, которые штурмовали здание Капитолия, являются "внутренними террористами".

Кроме того, Байден обвинил действующего президента Дональда Трампа в подстрекательстве людей к насилию. Соответствующее заявление Байден сделал во время видеообращения, обнародованного на странице в твиттере.

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Новоизбранный президент США подчеркнул, что людей, которые штурмовали Капитолий, нельзя назвать протестующими.

Эти люди, скорее, мятежники или внутренние террористы. Трамп пытался использовать толпу, чтобы были проигнорированы голоса 160 миллионов американцев, которые проголосовали в ноябре,

– рассказал новоизбранный президент.

Однако предпосылки для такого бунта формировались, по мнению новоизбранного президента, уже давно. США 4 года жили под руководством президента, который презирал демократию.

Байден подчеркнул, что ключевой задачей сейчас является восстановить независимость и целостность в сфере управления юстиции.

Что еще сказал Байден

События 6 января в Капитолии были нападением на демократию США. Это один из самых мрачных дней в истории страны.

Трамп использовал толпу, чтобы сорвать заседание Конгресса.

Штурм Капитолия: что известно

6 января Конгресс США собрался в здании Капитолия, чтобы объявить результаты президентских выборов в США.

Победу на выборах одержал Джо Байден. Именно он станет 46 президентом США.

Однако сторонники Трампа решили штурмовать Капитолий.

В результате беспорядков погибли 4 человека.