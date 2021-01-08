Після штурму Капітолію у США від ран помер поліцейський, – ЗМІ
У США помер працівник поліції Капітолія, який зазнав поранення 6 січня. Того дня прихильники Дональда Трампа штурмували будівлю Конгресу.
Проти ночі 8 січня стало відомо, що у США помер співробітник поліції Капітолію. Про це розповіли у CNN з посиланням на три різні джерела.
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Про правоохоронця жодних відомостей не надали. Інформація наразі така: чоловік помер від ран, яких зазнав під час заворушень у Вашингтоні.
Якщо цю смерть підтвердять офіційно, офіцер поліції Капітолію буде п'ятою людиною, чию загибель пов'язують із подіями 6 січня:
- Достеменно відомо, що під час штурму Конгресу підстрелили жінку – вона згодом померла у лікарні.
- І ще троє людей померли, за формулюванням поліції, через надзвичайні ситуації (однак невідомо, чи вони брали участь у протестах).
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