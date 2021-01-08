Демократи у Конгресі США готують швидкі варіанти імпічменту президента США Дональда Трампа. Їх застосують, якщо віцепрезидент Майкл Пенс та команда протягом двох тижнів не будуть вживати заходів щодо відсторонення політика.

Демократи обговорюють процес, який дозволив би обійти засідання комітету і винести статті про імпічмент в зал в протягом двох днів. Про це повідомляє CNN, посилаючись на власні джерела.

До теми Імпічмент Трампу можуть оголосити наступного тижня

Однак процес застосовуватимуть тільки якщо Пенс з командою не застосує 25 поправку до конституції про усунення Трампа від влади.

Який варіант розглядають демократи

Хочуть запропонувати статті імпічменту через привілейоване рішення. Таким чином Палата могла б пропустити слухання і перейти до голосування протягом 2 днів. Однак такі дії потребуватимуть значної підтримки обох партій.

Команда Пелосі обговорювала, чи варто проводити швидке голосування щодо імпічменту. Тоді більшість демократів погодилась, однак згодом питання таки обговорять ще раз.

Проте це не означає, що Конгрес зможе усунути Трампа з посади. Лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл може відтермінувати процедури. Зрештою, обраний президент Джо Байден стане главою держави 20 січня.

Чому Трампу хочуть оголосити імпічмент

Члени Конгресу хочуть оголосити Трампу імпічмент у зв'язку із заворушенням у Вашингтоні. Річ у тім, що 6 січня прихильники Трампа увірвались до Капітолії та зірвали засідання Конгресу. У результаті є 5 жертв та багато постраждалих.

Детальніше про сутички у Вашингтоні читайте за посиланням.



Заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу