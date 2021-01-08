Імпічмент Трампу можуть оголосити наступного тижня
Імпічмент чинному президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу можуть оголосити вже в середині наступного тижня. Низка чиновників вважає, що його потрібно негайно виселити з офісу.
Раніше в Конгресі заявили про початок процедури оголошення імпічменту Трампу. Про це повідомив журналіст CNN Джим Скиутто у своєму твітері.
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Можуть оголосити імпічмент
За його словами, це станеться, якщо імпічмент не знімуть з порядку денного.
Білий дім оголосить імпічмент президенту Трампу до середини наступного тижня, якщо його не знімуть віцепрезидент і Кабінет міністрів,
– зазначив Скиутто.
Що відомо про імпічмент Трампа
Раніше членкиня Конгресу Сполучених Штатів Америки Ільхан Омар заявила, що готує статті імпічменту чинного президента США Дональда Трампа.
Також дострокового відходу Трампа хоче спікерка Конгресу Ненсі Пелосі. Вона закликала до дій віцепрезидента Майка Пенсі за зміщення Трампа згідно з 25-ю поправкою до Конституції та заявила про готовність розпочати процедуру імпічменту.
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