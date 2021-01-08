Імпічмент чинному президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу можуть оголосити вже в середині наступного тижня. Низка чиновників вважає, що його потрібно негайно виселити з офісу.

Раніше в Конгресі заявили про початок процедури оголошення імпічменту Трампу. Про це повідомив журналіст CNN Джим Скиутто у своєму твітері.

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Можуть оголосити імпічмент

За його словами, це станеться, якщо імпічмент не знімуть з порядку денного.

Білий дім оголосить імпічмент президенту Трампу до середини наступного тижня, якщо його не знімуть віцепрезидент і Кабінет міністрів,

– зазначив Скиутто.

Що відомо про імпічмент Трампа

Раніше членкиня Конгресу Сполучених Штатів Америки Ільхан Омар заявила, що готує статті імпічменту чинного президента США Дональда Трампа.

Зазначимо! Низка представників Демократичної партії в Палаті представників і Сенаті США висловилися за застосування 25-ї поправки до Конституції. Вона передбачає визнання чинного президента нездатним перебувати на посаді і його повноваження тимчасово переходять до віцепрезидента, яким є Майк Пенс.

Також дострокового відходу Трампа хоче спікерка Конгресу Ненсі Пелосі. Вона закликала до дій віцепрезидента Майка Пенсі за зміщення Трампа згідно з 25-ю поправкою до Конституції та заявила про готовність розпочати процедуру імпічменту.