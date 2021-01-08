Импичмент Трампу могут объявить на следующей неделе
Импичмент действующему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу могут объявить уже в середине следующей недели. Ряд чиновников считает, что его нужно немедленно выселить из офиса.
Ранее в Конгрессе заявили о начале процедуры объявления импичмента Трампу. Об этом сообщил журналист CNN Джим Скиутто в своем твиттере.
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Могут объявить импичмент
По его словам, это произойдет, если импичмент не снимут с повестки дня.
Белый дом объявит импичмент президенту Трампу до середины следующей недели, если его не снимут вице-президент и Кабинет министров,
– отметил Скиутто.
Что известно об импичменте Трампа
Ранее член Конгресса Соединенных Штатов Америки Ильхан Омар заявила, что готовит статьи импичмента действующего президента США Дональда Трампа.
Также досрочного ухода Трампа хочет спикер Конгресса Нэнси Пелоси. Она призвала к действиям вице-президента Майка Пенса за смещение Трампа согласно 25-й поправке к Конституции и заявила о готовности начать процедуру импичмента.
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