Импичмент действующему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу могут объявить уже в середине следующей недели. Ряд чиновников считает, что его нужно немедленно выселить из офиса.

Ранее в Конгрессе заявили о начале процедуры объявления импичмента Трампу. Об этом сообщил журналист CNN Джим Скиутто в своем твиттере.

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Могут объявить импичмент

По его словам, это произойдет, если импичмент не снимут с повестки дня.

Белый дом объявит импичмент президенту Трампу до середины следующей недели, если его не снимут вице-президент и Кабинет министров,

– отметил Скиутто.

Что известно об импичменте Трампа

Ранее член Конгресса Соединенных Штатов Америки Ильхан Омар заявила, что готовит статьи импичмента действующего президента США Дональда Трампа.

Отметим! Ряд представителей Демократической партии в Палате представителей и Сенате США высказались за применение 25-й поправки к Конституции. Она предусматривает признание действующего президента неспособным находиться в должности и его полномочия временно переходят к вице-президенту, которым является Майк Пенс.

Также досрочного ухода Трампа хочет спикер Конгресса Нэнси Пелоси. Она призвала к действиям вице-президента Майка Пенса за смещение Трампа согласно 25-й поправке к Конституции и заявила о готовности начать процедуру импичмента.