Демократы в Конгрессе США готовят быстрые варианты импичмента президента США Дональда Трампа. Их применят, если вице-президент Майкл Пенс и команда в течение двух недель не будут принимать меры по отстранению политика.

Демократы обсуждают процесс, который позволил бы обойти заседание комитета и вынести статьи об импичменте в зал в течение двух дней. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на собственные источники.

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Однако процесс будут применять только если Пенс с командой не применит 25 поправку в Конституцию об отстранении Трампа от власти.

Какой вариант рассматривают демократы

Хотят предложить статьи импичмента через привилегированное решение. Таким образом Палата могла бы пропустить слушания и перейти к голосованию в течение 2 дней. Однако такие действия потребуют значительной поддержки обеих партий.

Команда Пелоси обсуждала, стоит ли проводить быстрое голосование по импичменту. Тогда большинство демократов согласились, однако впоследствии вопрос таки обсудят еще раз.

Однако это не означает, что Конгресс сможет отстранить Трампа от должности. Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл может отсрочить процедуры. В конце концов, избранный президент Джо Байден станет главой государства 20 января.

Почему Трампу хотят объявить импичмент

Члены Конгресса хотят объявить Трампу импичмент в связи с беспорядками в Вашингтоне. Дело в том, что 6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий и сорвали заседание Конгресса. В результате есть 5 жертв и много пострадавших.

Подробнее о столкновениях в Вашингтоне читайте по ссылке.



Беспорядки в Вашингтоне / Инфографика 24 канала