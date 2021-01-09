Під час штурму Капітолію у спікерки Палати представників Пелосі вкрали ноутбук
Прихильники Дональда Трампа 6 січня протестували та штурмували Капітолій, де Конгрес мав оголосити Джо Байдена переможцем виборів. Під час штурму у спікерки Палати представників Ненсі Пелосі вкрали ноутбук.
Про крадіжку техніки під час того, як прихильники Трампа ввірвалися у будівлю Капітолію 6 січня, повідомив у твіттері помічник Пелосі Дрю Хеммілл.
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За його словами, ноутбук належить конференц-залу і використовувався для презентацій. Помічник відмовився розповісти інші деталі.
Раніше журналісти публікували фото прихильників Трампа, які увірвалися в Капітолій. На одному з яких начебто було видно ноутбук з офісу Пелосі з відкритими на екрані електронними листами.
Заворушення у Вашингтоні: основне
- Конгрес США 6 січня зібрався, аби затвердити перемогу Джо Байдена на президентських виборах.
- Однак засідання довелося перервати, бо прихильники чинного президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію.
- У результаті штурму будівлі загинули 4 людини.
- Байдена вдалося оголосити переможцем виборів 7 січня.
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