Из-за штурма здания американского Конгресса задержали по меньшей мере 68 человек. Известно, что один из них нуждался в русскоязычном переводчике.

В частности, 40 человек обвиняют в незаконном проникновении в государственное здание. Прокуратура также изучает доказательства нарушения комендантского часа, об этом пишет Washington Post.

К теме Правоохранители США разыскивают участников беспорядков в Вашингтоне: фото

Известно, что большинство обвиняемых прибыли из-за пределов Вашингтона. Например – из Орегона, Флориды, Вайоминга, Коннектикута или Пенсильвании.

Одному из арестованных предъявлено обвинение во владении "автоматическим оружием в стиле милитари" и 11 коктейлями Молотова. Еще одному – в нападении на полицейского с помощью хоккейной клюшки.

Другой задержанный заявил, что нуждается в русскоязычном переводчике. "Не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите", – заявил он судье.

Обратите внимание! В сети опубликовали много видео со штурма Капитолия США. На одном из них, в частности, слышны возгласы на русском языке. Больше об этом – читайте здесь.

Беспорядки в США: что известно