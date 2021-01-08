Штурм Капитолия в США: один из задержанных просил русского переводчика
Из-за штурма здания американского Конгресса задержали по меньшей мере 68 человек. Известно, что один из них нуждался в русскоязычном переводчике.
В частности, 40 человек обвиняют в незаконном проникновении в государственное здание. Прокуратура также изучает доказательства нарушения комендантского часа, об этом пишет Washington Post.
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Известно, что большинство обвиняемых прибыли из-за пределов Вашингтона. Например – из Орегона, Флориды, Вайоминга, Коннектикута или Пенсильвании.
Одному из арестованных предъявлено обвинение во владении "автоматическим оружием в стиле милитари" и 11 коктейлями Молотова. Еще одному – в нападении на полицейского с помощью хоккейной клюшки.
Другой задержанный заявил, что нуждается в русскоязычном переводчике. "Не знаю, о каком незаконном вторжении вы говорите", – заявил он судье.
Беспорядки в США: что известно
- Беспорядки в Конгрессе произошли 6 января. Тогда агрессивно настроенные сторонники Трампа двинулись на Капитолий, правоохранителям силовыми методами пришлось освобождать здание.
- Первой жертвой беспорядков стала Эшли Бэббит. Охранник Конгресса попал в женщину, когда та пыталась прорваться внутрь парламента.
- Кроме этого, в столкновениях в Конгрессе погиб один полицейский. Обстоятельства гибели еще 3 человек сейчас выясняют правоохранители.
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