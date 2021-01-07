Во время штурма Капитолия США среди фанатов Дональда Трампа, вероятно, были россияне. В сети опубликовали видео, где слышны возгласы на русском языке.

В записи слышно, как кто-то среди митингующих кричит: "Смелее, смелее!". Соответствующие кадры опубликовал пользователь jolja_jolja в твиттере. Больше здесь Столкновения в Капитолии США: хронология событий – фото, видео На кадрах зафиксировали момент, как сторонники Дональда Трампа выламывают окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса. Джерело: https://censor.net/ua/v3240613 0:04 Russian "Смелее, смелее!" literally "Braver, braver" in context "Go harder!" pic.twitter.com/FKFV2ktqY9 — JK #wearyourfuckingmask (@jolja_jolja) January 6, 2021 Беспорядки в Вашингтоне: что известно 6 января фанаты Дональда Трампа, не признающего своего поражения на выборах, вышли на протест в Вашингтоне.

Во время митинга они взялись штурмовать здание Конгресса США, где собственно проходило заседание по утверждению победы Джо Байдена.

Из-за этого заседание срочно прервали, а в городе ввели комендантский час.

Американские СМИ сообщают, что в Конгрессе подстрелили женщину. Позже заявили, что она умерла.

Во время протеста пострадали как митингующие, так и правоохранители.