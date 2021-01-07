"Смелее": во время штурма Конгресса США был слышен русский язык – видео
Во время штурма Капитолия США среди фанатов Дональда Трампа, вероятно, были россияне. В сети опубликовали видео, где слышны возгласы на русском языке.
В записи слышно, как кто-то среди митингующих кричит: "Смелее, смелее!". Соответствующие кадры опубликовал пользователь jolja_jolja в твиттере.
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На кадрах зафиксировали момент, как сторонники Дональда Трампа выламывают окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса.
Беспорядки в Вашингтоне: что известно
- 6 января фанаты Дональда Трампа, не признающего своего поражения на выборах, вышли на протест в Вашингтоне.
- Во время митинга они взялись штурмовать здание Конгресса США, где собственно проходило заседание по утверждению победы Джо Байдена.
- Из-за этого заседание срочно прервали, а в городе ввели комендантский час.
- Американские СМИ сообщают, что в Конгрессе подстрелили женщину. Позже заявили, что она умерла.
- Во время протеста пострадали как митингующие, так и правоохранители.
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