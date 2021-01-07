У записі чути, як хтось серед мітингарів кричить російською: "Сміливіше, сміливіше!". Відповідні кадри з'явились на сторінці jolja_jolja у твіттері.

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На кадрах зафіксували момент, як прихильники Дональда Трампа виламують вікна, щоб проникнути в будівлю Конгресу.

Джерело: https://censor.net/ua/v3240613

6 січня фанати Дональда Трампа, який не визнає своєї поразки на виборах, вийшли на протест у Вашингтоні.

Під час мітингу вони взялись штурмувати будівлю К онгресу США, де власне відбувалося засідання щодо затвердження перемоги Джо Байдена.

Через це засідання терміново п ерервали, а у місті запровадили комендантський час.

Американські ЗМІ повідомляють, що в Конгресі підстрелили жінку. Пізніше заявили, що вона померла.