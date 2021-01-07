"Сміливіше": під час штурму Конгресу США було чути російську мову – відео
Під час штурму Капітолію США серед фанатів Дональда Трампа, ймовірно, були росіяни. У мережі опублікували відео, де чути вигуки російською мовою.
У записі чути, як хтось серед мітингарів кричить російською: "Сміливіше, сміливіше!". Відповідні кадри з'явились на сторінці jolja_jolja у твіттері.
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На кадрах зафіксували момент, як прихильники Дональда Трампа виламують вікна, щоб проникнути в будівлю Конгресу.
Заворушення у Вашингтоні: що відомо
- 6 січня фанати Дональда Трампа, який не визнає своєї поразки на виборах, вийшли на протест у Вашингтоні.
- Під час мітингу вони взялись штурмувати будівлю Конгресу США, де власне відбувалося засідання щодо затвердження перемоги Джо Байдена.
- Через це засідання терміново перервали, а у місті запровадили комендантський час.
- Американські ЗМІ повідомляють, що в Конгресі підстрелили жінку. Пізніше заявили, що вона померла.
- Під час протесту постраждали як мітингарі, так і правоохоронці.
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