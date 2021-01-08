Через штурм будівлі американського Конгресу затримали щонайменше 68 людей. Відомо, що один з них потребував російськомовного перекладача.

Зокрема, 40 людей звинувачують у незаконному проникненні у державну будівлю. Прокуратура також вивчає докази щодо порушення ними комендантської години, про це пише The Washington Post.

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Відомо, що більшість обвинувачених прибули з-за меж Вашингтона. Наприклад – з Орегону, Флориди, Вайомінга, Коннектикута чи Пенсільванії.

Одному з арештованих пред'явили звинувачення у володінні "автоматичною зброєю у стилі мілітарі" та 11 коктейлями Молотова. Ще одному – у нападі на поліцейського за допомогою хокейної ключки.

Інший затриманий заявив, що потребує російськогомовного перекладача. "Не знаю, про яке незаконне вторгнення ми говорите", – заявив він судді.

Зверніть увагу! У мережі опублікували чимало відео зі штурму Капітолію США. На одному з них, зокрема, чути вигуки російською мовою. Більше про це – читайте тут.

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