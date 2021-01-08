Штурм Капітолія у США: один із затриманих просив російського перекладача
Через штурм будівлі американського Конгресу затримали щонайменше 68 людей. Відомо, що один з них потребував російськомовного перекладача.
Зокрема, 40 людей звинувачують у незаконному проникненні у державну будівлю. Прокуратура також вивчає докази щодо порушення ними комендантської години, про це пише The Washington Post.
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Відомо, що більшість обвинувачених прибули з-за меж Вашингтона. Наприклад – з Орегону, Флориди, Вайомінга, Коннектикута чи Пенсільванії.
Одному з арештованих пред'явили звинувачення у володінні "автоматичною зброєю у стилі мілітарі" та 11 коктейлями Молотова. Ще одному – у нападі на поліцейського за допомогою хокейної ключки.
Інший затриманий заявив, що потребує російськогомовного перекладача. "Не знаю, про яке незаконне вторгнення ми говорите", – заявив він судді.
Заворушення у США: що відомо
- Заворушення у Конгресі сталися 6 січня. Тоді агресивно налаштовані прибічники Трампа рушили на Капітолій, правоохоронцям силовими методами довелось звільняти будівлю.
- Першою жертвою заворушень стала Ешлі Беббіт. Охоронець Конгресу поцілив у жінку, коли та намалася прорватися всередину парламенту.
- Крім цього, у сутичках у Конгресі загинув один поліцейський. Обставини загибелі ще 3 людей зараз з'ясовують правоохоронці.
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