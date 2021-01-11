Сейчас импичмент Дональду Трампу поддерживают многие, ведь он не позволит этому республиканцу снова баллотироваться на пост президента США. Это необходимо, ведь Трамп – опасный человек, который потерял разум. Об этом заявила спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Демократы хотят выбросить Трампа с президентских гонок навсегда

Демократы стремятся исключить для нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа даже опцию баллотироваться на следующих президентских выборах в США. Об этом спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 10 января говорила в интервью телекомпании CBS .

К теме Шварценеггер резко высказался о Трампе и штурме Капитолия: эмоциональное видео

Она настаивает, что сейчас есть "решительная поддержка" импичмента Трампа. А исключение возможности его выдвижения на следующих выборах – "одна из причин, из-за которой люди выступают за импичмент".

Спикер Пелоси считает Трампа сумасшедшим

Среди вариантов процедуры, по которой можно провести импичмент Трампу, Пелоси больше всего нравится 25 поправка к конституции США. Она предусматривает устранение от власти президента на основании его недееспособности.

К сожалению, человек, который сейчас руководит исполнительной властью – сумасшедший. Он потерял рассудок. Президент Соединенных Штатов – опасен,

– заявила Пелоси.

Пелоси, которая, напомним, является 3 человеком в государственной иерархии США, в который раз также повторила, что Трампа "необходимо привлечь к ответственности".

Обратите внимание: демократы действительно могут включить в процедуру импичмента запрет Трампу занимать государственные должности. Однако пока официально об этом не было объявлено.



Тем временем окружение Дональда Трампа говорит, что он и так не собирается участвовать в выборах 2024 года.