Осталось менее 2 недель до завершения президентской каденции Трампа. Его близкое окружение заявляет, что президент, скорее всего, не будет баллотироваться вновь на выборах в 2024 году.

Если Трамп передумает и решит все же баллотироваться, то его будут призывать не делать этого. Об этом информирует американское издание Politico.

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Трампа не будет участвовать в выборах 2024 года

Один из друзей действующего президента США в интервью Politico заявил, что Трамп никогда не скажет о том, что он не будет баллотироваться. Он будет дразнить, притворяться, что якобы идет на выборы, но в конце концов просто этого не сделает.

Заявления Трампа об участии в выборах

После проигрыша Трампа на выборах в ноябре 2020 года он немедленно заявил о своем намерении вновь баллотироваться в президенты в 2024 году. Об этом он планировал объявить в день инаугурации Байдена.

Все изменилось после нападения на Капитолий. По словам двух республиканцев, приближенных к Трампу, он начал отступать от этой идеи. Трамп узнал, что баллотирование потребует от него финансовых отчетов. Это сделает его уязвимым во время уголовных и гражданских расследований, а также судебных процессов.

Обратите внимание! В понедельник, 11 января, в нижней палате Конгресса США должны рассмотреть вопрос об импичменте президента Дональдуа Трампа. Его обвиняют в подстрекательстве беспорядков в Вашингтоне.



Беспорядки в Вашингтоне: что следует помнить / инфографика 24 канала