Вопрос по импичмент президенту США Дональду Трампу намерены рассмотреть в нижней палате Конгресса уже в понедельник, 11 января. 180 депутатов уже поставили подпись под соответствующим представлением.

Импичмент Трампу: когда рассмотрит Конгресс

Представления о необходимости рассмотрения вопроса об импичменте Дональду Трампу подписали уже 1 80 депутатов Палаты представителей Конгресса США. Об этом свидетельствует сообщение в твиттере конгрессмена Теда Лью.

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Вопросы по импичмент Трампу намерены рассмотреть в нижней палате Конгресса уже в понедельник, 11 января.



Сообщение конгрессмена о вопросе импичмента президенту США / Скриншот

Примечательно, что почти ровно год назад, 15 января 2020 года, спикер Нэнси Пелоси подписала одобренную Палатой представителей передачу обвинения Дональду Трампу в Сенат. Впрочем, там Трампа впоследствии оправдали.

В прошлом году причиной попытки устранения Трампа от власти были давление на Украину и махинации с финансовой помощью Украине.

В этом году же Трампа хотят импичментировать из-за беспорядков в Вашингтоне, которые фактически спровоцировал действующий глава Белого дома.

Группа конгрессменов от Демократической партии заявила, что уже готова представить статьи обвинения Трампу.



Беспорядки в Вашингтоне: что следует помнить / Инфографика 24 канала

Объявят Трамповые импичмент до конца его президентского срока

Демократы хотели бы отстранить от власти Трампа еще до инаугурации его преемника – Байдена, которая состоится 20 января.

Однако если не удастся достичь согласия всех 100 сенаторов, Сенат не сможет провести заседание до 19 января. А пока о таком согласии не сообщали.