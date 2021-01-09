После штурма Капитолия вблизи здания Конгресса США обнаружили загруженный бомбами и оружием пикап. Автомобиль принадлежит жителю Алабамы Лонни Лерой Коффману. Его задержали за участие в беспорядках.

Подробнее о нашпигованном оружием авто

Машину было припарковано в 2 кварталах от Капитолия, а именно недалеко от офиса Республиканской партии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы.

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Какое именно оружие было в авто

11 самодельных бомб,

штурмовая винтовка,

пистолет.

Кроме того, во время задержания у Коффмана обнаружили еще 2 пистолета 9-го и 22-го калибров. Ни одно оружие не было зарегистрировано на него. Также в его машине нашли тряпки и зажигалки.

Сейчас мужчина находится под стражей по обвинению в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия и ношении оружия без лицензии. Обвинения относительно бомб федеральный защитник Коффмана комментировать отказался.

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Но это не единственный такой случай в тот день в Вашингтоне. По данным прокуратуры, другой мужчина на штурм Капитолия взял с собой автомат и сотни патронов. Он своим знакомым сказал, что хотел выстрелить в спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Добавим, что именно она инициировала предыдущий импичмент Трампу.

Известно о еще нескольких лицах, которые пронесли оружие и боеприпасы на территорию Капитолия. Журналисты подчеркивают, что эти факты подробно описывают масштабы арсенала, доступного для помощи сторонникам Трампа.

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Коротко о штурме Капитолия

Капитолий – это здание Конгресса (парламента) США.

6 января законодательный орган должен был объявить официальные результаты американских выборов президента. Однако разъяренные сторонники Дональда Трампа пришли под здание Капитолия и начали прорываться внутрь.

Протестующие ломали ограждение и вступали в драку с силовиками. К вечеру 6 января им все-таки удалось попасть внутрь. Здесь они разбивали окна, разрушали мебель, разводили небольшие пожары, срывали со стен картины, залили краской бюст одного из бывших президентов и тому подобное.

Также началась стрельба. Одна из митингующих получила ранения и впоследствии умерла. В то же время были ранены несколько полицейских. Всего беспорядки забрали жизни 5 человек.

После столкновений в Вашингтоне ввели комендантский час. Но он и так был запланирован из-за ситуации с коронавирусом.

В Министерстве юстиции США сообщили, что в суды уже поступили 50 дел в отношении участников беспорядков в Вашингтоне.

На следующий день на совместной сессии Конгресса все же смогли объявить победителя президентских выборов. Новым главой государства стал Джозеф Байден. Официально он вступит в должность после церемонии инаугурации, запланированной на 20 января.

Больше о кровавых событиях в Вашингтоне 6 и 7 января – читайте в материалах 24 канала.