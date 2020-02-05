Сенат США не проголосовал за импичмент Трампа

Сенат США отклонил обвинения против президента Дональда Трампа по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Следовательно, процедура импичмента американского главы государства завершилась.

По статье "злоупотребление властью" Трампа назвали виновным 48 сенаторов. Еще 52 чиновника убеждены, что он не виноват.

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После этого сенаторы голосовали за вторую статью – "препятствование Конгресса". Ее поддержали 47 американских чиновников, а 53 выступили против выступили.

Поэтому в Сенате США не набралось две трети (67) голосов, которые были необходимы для признания Трампа виновным и увольнения его с поста президента.

За отставку Трампа голосовали все демократы, а против выступили его однопартийцы-республиканцы. Правда, один сенатор Республиканской партии от штата Юта Мит Ромни проголосовал за статью импичмента – "злоупотребление властью". Он стал первым политиком в истории США, который поддержал обвинения против президента из своей же партии.

Почему Трампу хотели объявить импичмент