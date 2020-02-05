Сенат США не проголосовал за импичмент Трампа
Сенат США отклонил обвинения против президента Дональда Трампа по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Следовательно, процедура импичмента американского главы государства завершилась.
По статье "злоупотребление властью" Трампа назвали виновным 48 сенаторов. Еще 52 чиновника убеждены, что он не виноват.
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После этого сенаторы голосовали за вторую статью – "препятствование Конгресса". Ее поддержали 47 американских чиновников, а 53 выступили против выступили.
Поэтому в Сенате США не набралось две трети (67) голосов, которые были необходимы для признания Трампа виновным и увольнения его с поста президента.
За отставку Трампа голосовали все демократы, а против выступили его однопартийцы-республиканцы. Правда, один сенатор Республиканской партии от штата Юта Мит Ромни проголосовал за статью импичмента – "злоупотребление властью". Он стал первым политиком в истории США, который поддержал обвинения против президента из своей же партии.
Почему Трампу хотели объявить импичмент
- Расследование о возможности импичмента Дональд Трамп началось в сентябре 2019 года. Причиной стало письмо от сотрудника спецслужб о вероятном давление лидера США на Украину.
- В частности, в телефонном разговоре 25 июля 2019 года Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании имеет отношение сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст свидетельствует, что Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Впоследствии из-за украинского скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
- 19 декабря 2019 года Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, по которому Палата представителей США проголосовала за импичмент.
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