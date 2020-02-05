01:04
6 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин в Череповце или Клоун из "Оно" теперь и в России. Освящения оружия не будет
      Вєсті Кремля
      21:58, 5 февраля
      Вести.UA: Школа для "слуг народа". Кива дал советы, как оплачивать коммуналку
      Вєсті.UA
      19:45, 5 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      Сенат США не проголосовал за импичмент Трампа

      94 Читати новину українською
      Сенат США не поддержал импичмент Трампа / Getty images

      Сенат США отклонил обвинения против президента Дональда Трампа по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Следовательно, процедура импичмента американского главы государства завершилась.

      По статье "злоупотребление властью" Трампа назвали виновным 48 сенаторов. Еще 52 чиновника убеждены, что он не виноват.

      Интересно: Зеленский объяснил, как история с импичментом Трампа повлияла на отношения США с Украиной

      После этого сенаторы голосовали за вторую статью – "препятствование Конгресса". Ее поддержали 47 американских чиновников, а 53 выступили против выступили.

      Поэтому в Сенате США не набралось две трети (67) голосов, которые были необходимы для признания Трампа виновным и увольнения его с поста президента.

      За отставку Трампа голосовали все демократы, а против выступили его однопартийцы-республиканцы. Правда, один сенатор Республиканской партии от штата Юта Мит Ромни проголосовал за статью импичмента – "злоупотребление властью". Он стал первым политиком в истории США, который поддержал обвинения против президента из своей же партии.

      Почему Трампу хотели объявить импичмент

      • Расследование о возможности импичмента Дональд Трамп началось в сентябре 2019 года. Причиной стало письмо от сотрудника спецслужб о вероятном давление лидера США на Украину.
      • В частности, в телефонном разговоре 25 июля 2019 года Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании имеет отношение сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст свидетельствует, что Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Впоследствии из-за украинского скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
      • 19 декабря 2019 года Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, по которому Палата представителей США проголосовала за импичмент.
      Влетел в овраг и развалился: все, что известно об аварии самолета в Стамбуле – фото и видео
      5 февраля
      1483
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости политики Импичмент Трампа Дональд Трамп Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 5 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:24 СБУ провела обыск в офисе телеканала 1+1: все, что известно СБУ провела обыск в офис фото, видео
      Лія Бонавська 881
      5 февраля , 23:53 Влетел в овраг и развалился: все, что известно об аварии самолета в Стамбуле – фото и видео
      Василь Денисюк 1484
      2 февраля , 19:52 Куда пойти в феврале: самые интересные события Киева
      154
      1 февраля , 12:22 Как назвать ребенка в феврале: имена для мальчиков и девочек
      Марія Бондар 785
      5 февраля , 23:30 "Константа Дубилет": как людей обманывают фейками в соцсетях
      Антон Голобородько 106
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук