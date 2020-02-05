Сенат США не проголосував за імпічмент Трампа

Сенат США відхилив звинувачення проти президента Дональда Трампа за двома статтями – зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу. Відтак, процедура імпічменту щодо американського глави держави завершилась.

Першим у Сенаті відбулося голосування проти Трампа за статтею "зловживання владою". Відповідне рішення підтримали 48 сенаторів, ще 52 висловилися проти.

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Після цього сенатори голосували за другу статтю – "перешкоджання Конгресу". Її підтримали 47 американських чиновників, а 53 виступили проти виступили.

Відтак, у Сенаті США не набралося дві третини (67) голосів, які були необхідні для визнання Трампа винним і зняття цого з посади президента.

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