Палата представників США проголосувала за імпічмент Трампа: що далі

У США Палата представників (нижня палата Конгресу) проголосувала за затвердження двох статей обвинувачення у межах процедури імпічменту президента США Дональда Трампа. Мовиться про зловживання президентською владою та про перешкоджання розслідуванню Конгресу щодо імпічменту.

Так, за першу статтю обвинувачення, яка стосується зловживання владою проголосували 230 законодавців, проти висловилися 197 конгресменів, один утримався.

Далі відбулося голосування за другу статтю, згідно з якою голові Білого дому інкримінується перешкоджання розслідуванню Конгресу. 229 парламентарів вважають, що Трамп вчиняв такі дії, проти висловилися 198 конгресменів і один утримався.

Спікерка Палати Ненсі Пелосі зазначила, що ніхто з конгресменів не йшов до Конгресу тільки для того, щоб оголосити імпічмент президента, але в цій ситуації, за її словами, кожен має виконати присягу.

До теми: Імпічмент Трампа: Палата представників США затвердила офіційне звинувачення

Трамп стане третім за всю історію США президентом, який проходитиме через процедуру імпічменту.

Підозри Трампу:

Перше звинувачення стосується зловживання владою задля політичної вигоди. Вочевидь, мовиться про ймовірний тиск Трампа на президента України Зеленського з метою змусити його почати розслідування, спрямоване проти одного з політичних опонентів президента США — Джозефа Байдена.

Друге звинувачення стосується перешкоджання роботі Конгресу, а саме розслідуванням ним незаконних дій Трампа. Це звинувачення пов’язане з недопуском працівників Білого дому до слухань у справі імпічменту, ненаданням адміністрацією Трампа документів конгресменам, а також залякуванням окремих свідків, які виступали перед Конгресом.

Що буде далі

Резолюцію Палати представників тепер передадуть до Сенату США. Також Палата представників обирає кількох своїх членів, які представлятимуть звинувачення у Сенаті. У верхній палаті американського парламенту розгляд резолюції відбувається подібно до судового засідання – сторони можуть заслуховувати свідків та залучати адвокатів. Після усіх процедур Сенат має проголосувати за обвинувальний або виправдувальний вирок. Для обвинувачення президента потрібно не менше двох третин голосів Сенату (67 голосів). Лише після цього президента автоматично усувають з посади.

Водночас, більшість у Сенаті мають республіканці, які раніше заявляли, що

Скандал через розмову Зеленського та Трампа: основне

Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут . Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена. Через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголосили початок формальної процедури імпічменту президента США.

Що відомо про попередні імпічменти президентам СШАДо цього, подібні процедури стосувались Річарда Ніксона, Ендрю Джонсона та Білла Клінтона. Останніх двох визнали винними у Палаті представників, однак їх виправдав Сенат. Що стосується Ніксона, то процедура імпічменту щодо його особи не була до кінця завершеною, оскільки у процесі він добровільно подав у відставку. Таким чином, жодного президента США за весь час не було усунено з посади в порядку імпічменту.