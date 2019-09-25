Імпічмент президента США: процедура, причини і шанси оголошення Трампу

У США розгорівся справжній скандал через розмову президента Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським. Після цього спікер палати представників Ненсі Пелосі заявила про початок процедури імпічменту Трампа. Проте, шансів, що його оголосять лідеру США, дуже мало.

За що Трампу хочуть оголосити імпічмент?

Американський розвідник кілька днів тому написав донос, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити українського главу держави втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік.

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Зокрема, йдеться про відкриття справи про діяльність в українській газовій компанії Гантера Байдена – сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена.

Сам Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії".

Згодом Трамп таки доручив опублікувати повну версію розмови з Зеленським – вона має з'явитись 25 вересня.

Через цей скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Підстави – зрада Трампа і використання ним службового становища для тиску на Україну з власних політичних мотивів.

Я оголошую, що палата представників починає офіційне розслідування питання про імпічмент. Я даю вказівку шести комітетам приступити до проведення власних розслідувань,

– сказала Пелосі.

Наразі у Вашингтоні будуть визначати, чи дійсно є підстави для оголошення імпічменту президенту США.

Що таке імпічмент?Процедура притягнення до суду вищих посадовців держави. Результат імпічменту – як правило дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця та усунення його з посади.

Яка процедура імпічменту президента США?

Крок 1 – початок. Виключне право ініціювати імпічмент посадовим особам та президенту США має Палата представників – нижня палата американського Конгресу. Це може бути власна ініціатива Палати або за проханням конференції суддів, присяжних, президента, прокурора та навіть громадської петиції.

Усього в нижній палаті Конгресу 435 місць. За даними New York Times, імпічмент Трампа наразі підтримують 179 законодавців, 73 виступають проти, ще 183 поки не озвучували свою позицію.

Крок 2. Після оголошення про початок процедури відповідний запит про імпічмент надсилається до комітету Палати Представників судової влади. Він більшістю голосів визнає, чи існують підстави для імпічменту і чи дійсно президент вчинив певний злочин.

Важливо: До імпічменту Трампу не дійде, але його рейтинг впаде, – політолог

Крок 3. Якщо комітет знаходить достатні факти злочину, то формує резолюцію про звинувачення президента у неправомірних діях і передає її до Палати представників США. За цю резолюцію мають проголосувати більшість членів Палати – 218 осіб.

Крок 4. Якщо Палата схвалить резолюцію про імпічмент – її передають до Сенату США. Також Палата представників обирає кількох своїх членів, які представлятимуть звинувачення у Сенаті.

Крок 5. У верхній палаті Конгресу розгляд резолюції є подібним до судового засідання – сторони можуть залучати адвокатів і слухати свідків. Головувати на розгляді справи буде голова Верховного суду США, а сенатори виконуватимуть роль присяжних.

Крок 6 – кінець. Після усіх процедур Сенат має проголосувати за обвинувальний або виправдувальний вирок. Для обвинувачення лідера США потрібно підтримку не менше двох третин сенаторів – 67 голосів. Лише після цього президента автоматично усувають з посади, а його місце займає віце-президент.

Чому шансів на імпічмент Трампу – мало?

Демократи, які контролюють нижню палату Конгресу, звинувачують Дональда Трампа у зловживанні службовим становищем. Навіть якщо вони сформують відповідну резолюцію проти Трампа і передадуть її до Палати представників США – далі справа перейде до Сенату.

Наразі більшість у Сенаті належить республіканцям. Це робить імпічмент Дональда Трампа малоймовірним.

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Сам Трамп не сприймає серйозно загрозу імпічменту. Він впевнений, що республіканці не будуть голосувати проти свого лідера, навіть якщо він не має одностайної підтримки всередині партії. Усе тому, що можливе голосування за імпічмент з боку республіканців означає розкол партії і де-факто позбавляє їх шансів на успішну власну кампанію у 2020 році під час виборів до Конгресу, які відбуватимуться одночасно з президентськими.



Дональд Трамп / Getty images

Думка експерта. Політичний експерт Сергій Постоловський переконаний, що до імпічменту Дональда Трампа через скандал розмови із Зеленським не дійде. Проте, цю ситуацію можна вважати початком передвиборчої президентської кампанії в США. Скандал негативно вдарить не лише по рейтингах Трампа, а й по рейтингах Байдена.

Історія з ніби вимогою Трампа до Зеленського порушити кримінальне провадження щодо демократа Джо Байдена впливатиме на імідж і рейтинги обох претендентів на пост глави Білого дому. Це може призвести до того, що Трамп і Байден не виграють внутрішньопартійний праймеріз, відповідно і вибори,

– вважає Постоловський.

З історії: яким президентам США хотіли оголосити імпічмент?

В історії США ще ніколи не було прецедентів відсторонення президента через процедуру імпічменту. Американський парламент раніше лише тричі ініціював початок процесу імпічменту проти чинного президента.

Кому у США хотіли оголосити імпічмент?

Річарду Ніксону,

Ендрю Джонсону,

Біллу Клінтону.

Процедура імпічменту Річарда Ніксона у 1974 році не була до кінця завершеною. Він добровільно подав у відставку ще до того, як резолюції імпічменту були винесені на розгляд Палати. Цей випадок став єдиною в історії США відставкою президента. Ніксон пішов з посади через Вотергейтський скандал – лідер США нібито мав доступ до документів і прослуховував штаб свого конкурента на президентських виборах від демократичної партії Джорджа Макговерна.

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Відтак, про початок процедури імпічменту оголошувалося лише двічі. У 1868 році Конгрес намагався відсторонити від влади президента Ендрю Джонсона. Йому висували звинувачення у порушенні законів "Про перебування на державній службі", "Про командуванні армією" і приниження Конгресу. Цьому передував конфлікт та спроби незаконно звільнити військового міністра США Едвіна Стантона.

У 1998-му імпічмент був оголошений Біллу Клінтону. Тодішнього президента США підозрювали у лжесвідченнях та перешкоджання слідству після скандалу з його позашлюбними відносинами з практиканткою Білого Дому Монікою Левінскі.

І Джонсона, і Клінтона визнали винними у Палаті представників, однак Сенат заблокував обидві ініціативи імпічменту. Таким чином, жодного президента США за весь час не було усунено з посади в порядку імпічменту.



Ендрю Джонсон, Річард Ніксон та Білл Клінтон / колаж 24 каналу