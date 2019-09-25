Треба пройти по лезу, – Клімкін про скандал у США і серйозні наслідки для України

Скандал через ймовірний тиск президента США Дональда Трампа на Володимира Зеленського не є загрозою, якщо говорити про найближчий час. Однак згодом можуть бути серйозні наслідки.

Однак у довготривалій перспективі все може мати серйозні негативні наслідки, про це сказав колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін, пише "Громадське".

Позиція президента: Скандальна розмова із Трампом: Зеленський відмовляється коментувати

Клімкін зазначив, що Зеленський – талановитий актор і "емоційно зменеджить цю ситуацію непогано". Ексміністр сподівається, що змістовно усі правильні меседжі будуть виписані.

Погано, що вся увага буде сфокусована тільки на цьому і всі інші меседжі підуть з порядку денного, тому найближчі дні мене не дуже турбують. А от перспектива у нас... Не хочу казати катастрофічна, а дуже складна,

– пояснив він.

Колишній міністр наголосив, що американські ЗМІ все більше бачать Україну, як джерело проблем.

"І неважливо, хто був Манафорт, у чому його звинувачують, американці читають, що проблеми почались з України, тепер Байден для демократів. Те що відбувається як називається? Це українська криза, хоч до чого тут Україна", – вважає Клімкін.

За його словами, "це навіть не пастка, ми опинилися під тиском, опинилися між двох вогнів". Клімкін також додав, що у цій ситуації Україні потрібно максимально бути відкритими й транспарентними.

Але як би не склалася ситуація, нашій владі треба жити з Трампом і з цією командою певний час. Від США багато що залежить і в нашій війні з Росією, це і економічні реформи і багато іншого. Але зрозуміло, що тут треба пройти по лезу,

– наголосив колишній міністр.

Таку думку Павло Клімкін висловив ще до того, як у США оголосили про початок процедури імпічменту Трампа. Тепер спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Важливо зазначити, що спершу буде визначено чи є підстави для оголошення імпічменту президенту США.

Чому у США спалахнув скандал через розмову Зеленського та Трампа?Все почалося із американського розвідника, який дізнався про цю телефонну розмову. Тепер Трампа звинуваюють у тому, що він намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік.



Мовиться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.



Сам Байден вимагав, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії". Згодом Трамп доручив опублікувати повну версію розмови – вона має з'явитись 25 вересня. Україна на це також погодилась.