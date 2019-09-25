Київ дозволив оприлюднити стенограму розмови із Зеленським, – Трамп
Президент США Дональд Трамп повідомив, що держсекретар Майкл Помпео отримав дозвіл від української сторони на публікацію стенограми телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це американський лідер повідомив у своєму твітері.
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Держсекретар Помпео отримав дозвіл від українського уряду випустити стенограму телефонного дзвінка, який у мене відбувся з їхнім президентом,
– написав Трамп.
Раніше Трамп дозволив оприлюднити повністю розсекречену розмову з Зеленським.
Він запевнив, що після її оприлюднення усі зможуть побачити і переконатися, що його телефонна розмова з Зеленським була доброзичливим і цілком відповідальним дзвінком.
Що відомо про скандальну розмову Трампа і Зеленського?У Вашингтоні вибухнув гучний скандал через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера про Україну. Найімовірніше, йдеться про розмову Трампа з Зеленським.
Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.
Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".
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