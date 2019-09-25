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      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США СЕРГІЙ КНЯЗЄВ ВІКТОР ЯНУКОВИЧ

      Київ дозволив оприлюднити стенограму розмови із Зеленським, – Трамп

      108 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський та Дональд Трамп
      Володимир Зеленський та Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп повідомив, що держсекретар Майкл Помпео отримав дозвіл від української сторони на публікацію стенограми телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

      Про це американський лідер повідомив у своєму твітері.

      Цікаво: Скандальна розмова Трампа і Зеленського: наслідки для України

      Держсекретар Помпео отримав дозвіл від українського уряду випустити стенограму телефонного дзвінка, який у мене відбувся з їхнім президентом,
      – написав Трамп.

      Раніше Трамп дозволив оприлюднити повністю розсекречену розмову з Зеленським.

      Він запевнив, що після її оприлюднення усі зможуть побачити і переконатися, що його телефонна розмова з Зеленським була доброзичливим і цілком відповідальним дзвінком.

      Що відомо про скандальну розмову Трампа і Зеленського?У Вашингтоні вибухнув гучний скандал через донос американського розвідника, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та іноземного лідера про Україну. Найімовірніше, йдеться про розмову Трампа з Зеленським.

      Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік. Йдеться про відкриття справи щодо сина головного конкурента Трампа на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена та його ролі в українській газовій компанії.

      Згодом Байден висловив вимогу, аби чинний американський лідер оприлюднив розшифровку розмови з Зеленським. За його словами, Трамп "використовує вплив і ресурси США для тиску на суверенну державу – партнера, яка досі зазнає прямого нападу з боку Росії, змушуючи Україну порушувати верховенство права і сподіваючись отримати з цього політичну вигоду".

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      Теги: Новини політики Дональд Трамп Володимир Зеленський Скандал
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