Киев разрешил обнародовать стенограмму беседы с Зеленским, – Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что госсекретарь Майкл Помпео получил разрешение от украинской стороны на публикацию стенограммы телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом американский лидер сообщил в своем твиттере.
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Госсекретарь Помпео получил разрешение от украинского правительства выпустить стенограмму телефонного звонка, как я прошел с их президентом,
– написал Трамп.
Ранее Трамп позволил обнародовать полностью рассекреченную разговор с Зеленским.
Он заверил, что после ее обнародования все смогут увидеть и убедиться, что его телефонный разговор с Зеленским была доброжелательным и вполне ответственным звонком.
Что известно о скандальном разговоре Трампа и Зеленского?В Вашингтоне разразился громкий скандал из-за доноса американского разведчика, который касался разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Вероятнее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.
Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.
Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера, которое до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".
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