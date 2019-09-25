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      Киев разрешил обнародовать стенограмму беседы с Зеленским, – Трамп

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      Владимир Зеленский и Дональд Трамп
      Владимир Зеленский и Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп сообщил, что госсекретарь Майкл Помпео получил разрешение от украинской стороны на публикацию стенограммы телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

      Об этом американский лидер сообщил в своем твиттере.

      Интересно: Скандальная разговор Трампа и Зеленского: последствия для Украины

      Госсекретарь Помпео получил разрешение от украинского правительства выпустить стенограмму телефонного звонка, как я прошел с их президентом,
      – написал Трамп.

      Ранее Трамп позволил обнародовать полностью рассекреченную разговор с Зеленским.

      Он заверил, что после ее обнародования все смогут увидеть и убедиться, что его телефонный разговор с Зеленским была доброжелательным и вполне ответственным звонком.

      Что известно о скандальном разговоре Трампа и Зеленского?В Вашингтоне разразился громкий скандал из-за доноса американского разведчика, который касался разговора президента Дональда Трампа и иностранного лидера об Украине. Вероятнее всего, речь идет о разговоре Трампа с Зеленским.

      Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

      Впоследствии Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство-партнера, которое до сих пор испытывает прямое нападение со стороны России, заставляя Украину нарушать верховенство права и надеясь извлечь из этого политическую выгоду".

      blog_ava
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      Теги: Скандал Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости политики
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