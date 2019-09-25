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      Надо пройти по лезвию, – Климкин о скандале в США и серьезных последствиях для Украины

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      Климкин прокомментировал скандал с телефонным разговором Зеленского и Трампа
      Климкин прокомментировал скандал с телефонным разговором Зеленского и Трампа / Getty Images

      Скандал из-за вероятного давления президента США Дональда Трампа на Владимира Зеленского не является угрозой, если говорить о ближайшем времени. Однако позже могут быть серьезные последствия.

      Однако в долгосрочной перспективе все может иметь серьезные негативные последствия, об этом сказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин, пишет "Общественное".

      Позиция президента: Скандальный разговор с Трампом: Зеленский отказывается комментировать

      Климкин отметил, что Зеленский – талантливый актер и "эмоционально уменьшит эту ситуацию неплохо". Экс-министр надеется, что содержательно все правильные месседжи будут выписаны.

      Плохо, что все внимание будет сфокусировано только на этом и все другие месседжи уйдут с повестки дня, поэтому в ближайшие дни меня не очень беспокоят. А вот перспектива у нас... Не хочу говорить катастрофическая, а очень сложная,
      – пояснил он.

      Бывший министр подчеркнул, что американские СМИ все больше видят Украину, как источник проблем.

      И неважно, кем был Манафорт, в чем его обвиняют, американцы читают, что проблемы начались с Украины, теперь Байден для демократов. То что происходит как называется? Это украинский кризис, хоть и при чем здесь Украина", – считает Климкин.

      По его словам, "это даже не ловушка, мы оказались под давлением, оказались между двух огней". Климкин также добавил, что в этой ситуации Украине нужно максимально быть открытыми и транспарентными.

      Но как бы не сложилась ситуация, нашей власти надо жить с Трампом и с этой командой определенное время. От США многое зависит и в нашей войне с Россией, это и экономические реформы и многое другое. Но понятно, что тут надо пройти по лезвию,
      – подчеркнул бывший министр.

      Такое мнение Павел Климкин выразил еще до того, как в США объявили о начале процедуры импичмента Трампа. Теперь спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Важно отметить, что сначала будет определено, есть ли основания для объявления импичмента президенту США.

      Почему в США вспыхнул скандал из-за разговора Зеленского и Трампа?Все началось с американского разведчика, который узнал об этом телефонном разговоре. Теперь Трампа обвиняют в том, что он пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год.

      Говорится об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

      Сам Байден требовал, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, который до сих пор испытывает прямые нападения со стороны России". Впоследствии Трамп поручил опубликовать полную версию разговора – она должна появиться 25 сентября. Украина на это также согласилась.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы в США Дональд Трамп Новости США Владимир Зеленский Зеленский в США Павел Климкин
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