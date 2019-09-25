Скандальный разговор с Трампом: Зеленский отказывается комментировать

Владимир Зеленский отказывается отвечать на вопросы американских журналистов о том, каким был его разговор с президентом США Дональдом Трампом.

На вопрос про стенограмму разговора украинский президент также избежал прямого ответа, об этом пишет CNN.

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Так, американские журналисты задали вопрос Зеленскому во время его пребывания в Нью-Йорке в рамках визита на Генеральную Ассамблею ООН.

Зеленский просто ответил, что его беседы с президентом Дональдом Трампом являются частными и конфиденциальными,

– сообщает телеканал.

На вопрос обнародования стенограммы разговора с Трампом, Зеленский ответил: "Увидим". Зато Трамп позволил полностью обнародовать рассекреченный разговор с украинским лидером. По его словам, госсекретарь Майкл Помпео получил на это разрешение также от Украины.

Важно! Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президенту Дональда Трампа. Важно отметить, что сначала будет определено, есть ли основания для объявления импичмента президенту США.

Почему из-за разговора Трампа и Зеленского вспыхнул скандал?Все произошло из-за доноса американского разведчика, который касался разговора президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год.



Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.



Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, который до сих пор испытывает прямые нападения со стороны России". Впоследствии Трамп поручил опубликовать полную версию разговора – она должна появиться 25 сентября.