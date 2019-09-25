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      Скандальный разговор с Трампом: Зеленский отказывается комментировать

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      Зеленский не комментирует детали телефонного разговора с Трампом, – американские СМИ
      Зеленский не комментирует детали телефонного разговора с Трампом, – американские СМИ / Getty Images

      Владимир Зеленский отказывается отвечать на вопросы американских журналистов о том, каким был его разговор с президентом США Дональдом Трампом.

      На вопрос про стенограмму разговора украинский президент также избежал прямого ответа, об этом пишет CNN.

      Знайте больше: Встреча Трампа и Зеленского: СМИ выяснили, что произошло в Белом доме

      Так, американские журналисты задали вопрос Зеленскому во время его пребывания в Нью-Йорке в рамках визита на Генеральную Ассамблею ООН.

      Зеленский просто ответил, что его беседы с президентом Дональдом Трампом являются частными и конфиденциальными,
      – сообщает телеканал.

      На вопрос обнародования стенограммы разговора с Трампом, Зеленский ответил: "Увидим". Зато Трамп позволил полностью обнародовать рассекреченный разговор с украинским лидером. По его словам, госсекретарь Майкл Помпео получил на это разрешение также от Украины.

      Важно! Из-за телефонного скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президенту Дональда Трампа. Важно отметить, что сначала будет определено, есть ли основания для объявления импичмента президенту США.

      Почему из-за разговора Трампа и Зеленского вспыхнул скандал?Все произошло из-за доноса американского разведчика, который касался разговора президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год.

      Речь идет об открытии дела в отношении сына главного конкурента Трампа на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

      Байден выразил требование, чтобы действующий американский лидер обнародовал расшифровку разговора с Зеленским. По его словам, Трамп "использует влияние и ресурсы США для давления на суверенное государство – партнера, который до сих пор испытывает прямые нападения со стороны России". Впоследствии Трамп поручил опубликовать полную версию разговора – она должна появиться 25 сентября.

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      Теги: Владимир Зеленский Зеленский в США Новости Украины Новости политики Президент Украины Дональд Трамп Новости США
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